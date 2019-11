Black friday e cybermonday: Leasys promuove in esclusiva la mobilità su Amazon

Quest’anno la mobilità, nelle sue forme e proposte più innovative, è il trend che mette in moto il Black Friday e il Cyber Monday. Leasys, operatore leader della mobilità a 360 gradi controllato da FCA Bank, dal 29 novembre all’1 dicembre rende i suoi servizi ancora più accessibili a tutti con oltre il 25% di sconto sulle offerte presenti su Amazon.it. Leasys sarà presente all’Amazon Xmas San Babila a Milano, dal 27 novembre al 1° dicembre, con le sue soluzioni di mobilità da un’ora a una vita intera.

Il Black Friday 2019 firmato Leasys si apre con sconti

In quest’area dedicata a Leasys il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva alla scoperta di Leasys CarCloud con un viaggio virtuale, a bordo di un’auto reale, indossando dei device Oculus di ultima generazione. Indossando i visori VR, si potrà osservare l’ambiente virtuale circostante creato ad hoc. Il pubblico inoltre sarà protagonista, con i suoi selfie, di un video esclusivo e partecipativo proiettato in tempo reale nello spazio Leasys. Sempre dedicato al pubblico, giovedì 28 novembre dalle 10.30 alle 12.30, Leasys ha organizzato un incontro dal vivo nell’area “The Stage: entertainment and performances area” per spiegare in maniera dettagliata, coinvolgente e divertente, tutte le ultime novità e i suoi servizi.

Leasys apre con sconti che partono dall’innovativa formula di abbonamento automotive ispirata alla subscription economy: Leasys CarCloud*, la nuova frontiera della mobilità. Esclusivamente nei giorni della promozione, l’iscrizione al primo abbonamento all’auto, che permette di cambiare veicolo a seconda delle necessità di mobilità del momento, costerà 149 euro anziché 199 per Leasys CarCloud 500 e 179 euro anziché 249 per Leasys CarCloud Renegade e Compass. Si tratta di un servizio senza vincoli temporali in cui il cliente può entrare e uscire in ogni momento, con una gestione facile, completamente digitale e con zero burocrazia.

Per quanto riguarda gli sconti riservati al noleggio settimanale e weekend, nei giorni che intercorrono tra il Black Friday e il Cyber Monday, il costo per una settimana di utilizzo di una Renegade o di una Compass è di 109 euro anziché 149 e, per la formula weekend dal sabato alla domenica, di 36 euro anziché 49. Per gli amanti di Jeep Leasys ha pensato ad un’ulteriore promozione che vede il primo giorno di noleggio al costo di 14 euro anziché 19.

