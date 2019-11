Fiat Chrysler: in settimana partono i colloqui con la UAW

I colloqui per il nuovo contratto di lavoro tra Fiat Chrysler e il sindacato United Auto Workers inizieranno seriamente la prossima settimana. Resta da vedere se saranno facili come i colloqui appena conclusi con la Ford o complicati come quelli della General Motors che hanno portato a uno sciopero di sei settimane. Da un lato le cose stanno andando abbastanza bene in Fiat Chrysler, il che dovrebbe suggerire che potrebbe essere possibile raggiungere un accordo abbastanza rapidamente con il sindacato.