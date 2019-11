La fusione di PSA e Fiat unisce Santander, BNP e Crédit Agricole come partner finanziari

Santander, BNP Paribas e Crédit Agricole diventeranno partner nel finanziamento dei veicoli e nell’assicurazione in virtù della probabile fusione del gruppo francese PSA e da quello italo americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Le tre banche dovranno mettere tutta la carne alla brace per registrare la loro efficienza nella gestione dell’alleanza che ognuna mantiene con i membri del futuro gruppo, che sarà il quarto nel suo settore e il cui principale azionista -il La famiglia Agnelli avrà la maggiore partecipazione (14,5%).

L’entità presieduta da Ana Botín, attraverso Santander Consumer Finance, è un partner strategico di PSA Peugeot Citroën, con il quale ha firmato un accordo nel 2014 per sviluppare le attività di finanziamento di veicoli e assicurazioni in diversi paesi europei. L’assicurazione PSA offre una copertura aggiuntiva che offre al cliente un supplemento al risarcimento che l’assicuratore della polizza del veicolo può pagare e le strutture per il rinnovo dell’auto in caso di incidente. Insurance Life offre copertura ai clienti per mitigare gli obblighi di rimborso del prestito in caso di furto o perdita totale del veicolo assicurato. Dopo l’acquisto nel 2017 di Opel da parte di PSA, il gruppo ha in Spagna Opel Financial Services, marchio di fabbrica di Opel Bank.

In questo caso, il partner è BNP Paribas, che detiene una partecipazione del 50% in Opel Financial Services, proprio come l’automobilista. La strategia di questa finanziaria è offrire finanziamenti e assicurazioni agli acquirenti di veicoli a marchio Opel. L’entità, presente in diversi paesi europei, è immersa in un piano strategico per migliorare la sua efficienza operativa per aumentare i margini di vendita. Il suo obiettivo per il 2020 è finanziare uno su tre veicoli Opel, il che significherebbe un aumento del 50% rispetto ai dati del 2017.

Crédit Agricole è il partner finanziario di Fiat che lavora in questo settore con FCA Bank, una joint venture al 50% tra entrambi i gruppi e di cui l’entità finanziaria ha il controllo sulla gestione e consolida i suoi conti, come nel caso dell’altro alleanze della futura auto in questo settore. Fiat e Crédit Agricole hanno prorogato il loro accordo l’anno scorso fino al 2022. FCA Bank ha un accordo per la distribuzione dell’assicurazione auto Mapfre.

