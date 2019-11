Peugeot torna negli USA grazie a Fiat Chrysler?

PSA ha in programma da tempo di organizzare un ritorno del marchio Peugeot negli Stati Uniti. La fusione con Fiat Chrysler aiuterà questo piano garantendo un sistema di distribuzione per parti e veicoli di alto livello. Molti si chiedono ora se Peugeot vorrà ancora vendere automobili con il proprio marchio negli Stati Uniti, un paese che non è mai stato davvero amichevole con le auto francesi, o se semplicemente sfrutteranno i marchi di Fiat Chrysler Automobiles.

Una fusione con Fiat Chrysler potrebbe favorire il ritorno di Peugeot in USA, ma ne vale la pena?

In passato, AMC e Chrysler vendevano modelli di Renault sotto il proprio marchio, ma pochi americani le acquistarono. Allo stesso modo, Chrysler vendette le sue auto in Europa senza molto successo. Fiat Chrysler Automobiles pensava che gli americani avrebbero adorato l’idea di vere auto italiane, perché gli americani amano vetture come Ferrari e Lamborghini.

Ma in realtà anche in quel caso l’esperimento non è stato un successo come dimostrano le scarse vendite di Fiat in USA nell’ultimo decennio. Anche con Alfa Romeo le cose non sembrano andare particolarmente bene. Dunque in tanti si domandano perchè mai un marchio come Peugeot che non è mai stato amato in USA dovrebbe in futuro avere successo.

L’amministratore delegato del gruppo PSA, Carlos Tavares però in passato ha detto più volte che la sua intenzione è quella di riportare il marchio Peugeot in USA e dunque non possiamo che aspettarci nel caso in cui la fusione tra FCA e PSA vada in porto che il marchio francese possa approfittare delle strutture di Fiat Chrysler Automobiles negli Stati Uniti per tentare nuovamente con i suoi suv in particolare la scalata nel grande mercato auto americano.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia battuta da Peugeot 3008: non è lei Car of The Year 2017