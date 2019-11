Le vendite di FCA sono aumentate del 15,3% a ottobre in Brasile

Con una crescita media del 7,5% nel mercato automobilistico e commerciale leggero, FCA ha aumentato le vendite del 15,3% rispetto a settembre, raggiungendo 46.959 veicoli e consolidandosi come leader nel mercato automobilistico e commerciale brasiliano.

Con il risultato di ottobre, FCA ha venduto 406.838 unità nei primi dieci mesi dell’anno, pari al 18,7% delle transazioni totali di veicoli leggeri nel paese. Il marchio Fiat ha consegnato 34.423 unità in ottobre, con un incremento del 14,6% rispetto al mese precedente. La Jeep, a sua volta, è cresciuta del 16,6%, con 12.433 unità autorizzate. Le vendite da inizio anno hanno raggiunto, rispettivamente, 299.624 e 106.438 veicoli, pari al 13,8% e al 4,9% della quota di mercato.

Due modelli Fiat sono stati tra i primi dieci best seller dell’anno: il pickup Strada, con 63.587 unità, e l’Argo, con 62.698 piazzamenti. Nel segmento dei pickup, il marchio ha confermato la sua leadership assoluta, con una quota di mercato del 41,3%, 116.392 unità vendute e una crescita dell’11% rispetto al 2018. Il pickup Toro ha registrato la sua maggiore quota di mercato nell’anno. Ottobre, con 6.912 unità e il 21,8% del segmento e il 2,9% del mercato.

Per quanto riguarda l’altro marchio FCA presente in Brasile, il veicolo più venduto è Jeep Renegade, le cui vendite quest’anno hanno registrato una crescita significativa del 53%, con 56.798 posizionamenti da gennaio a ottobre. Compass, a sua volta, ha raggiunto 5.726 unità autorizzate in ottobre e un’espansione del 25,8% rispetto al mese precedente. Il modello è il secondo più venduto del segmento, dietro solo a Renegade.