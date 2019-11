FCA e il Gruppo Grimaldi: inaugurazione della nuova nave da trasporto, Grande Torino

Si è svolto oggi, presso il porto di Civitavecchia (Roma), il battesimo della nave Pure Car & Truck Carrier Grande Torino del Gruppo Grimaldi che trasporterà negli Stati Uniti il suo primo carico di modelli FCA destinati al mercato americano. La cerimonia è stata condotta dal presentatore Massimo Giletti e madrina della nave è stata Cristina Chiabotto, conduttrice televisiva e Miss Italia 2004. All’evento hanno partecipato le autorità locali, il management della Supply Chain di FCA e del Gruppo Grimaldi e la comunità portuale di Civitavecchia.

Mons. Cono Firringa, parroco della Cattedrale di Civitavecchia, ha proceduto a benedire la nave. E a cornice della cerimonia, sulla banchina, erano schierate alcune delle novità di FCA, quali la Fiat 500X Sport, il Ducato di Fiat Professional, l’Abarth 595 esseesse, l’Alfa Romeo Stelvio, la Jeep Renegade e la Lancia Ypsilon Monogram. Il Gruppo FCA, al fine di consegnare i propri veicoli nel mondo, ha sempre valutato scrupolosamente la modalità più appropriata di trasporto avendo come focus principale quello di sfruttare al meglio l’intermodalità e il trasporto marittimo.

Circa 1 milione di vetture FCA e dei vari brand del Gruppo vengono spedite via nave in tutto il mondo utilizzando servizi “deep sea” tra le varie Region e servizi “short sea” a più corto raggio. Proprio su quest’ultimo Grimaldi ha avuto ed ha tutt’oggi un ruolo primario, avendo contribuito in modo significativo all’incremento del trasporto marittimo in EMEA e sviluppando un network di distribuzione capillare con oltre 30 porti toccati in Europa e Nord Africa.

La Grande Torino opererà sul collegamento ro/ro settimanale del Gruppo Grimaldi tra il Mediterraneo ed il Nord America, principalmente per trasportare veicoli FCA. Servirà i porti di Gioia Tauro, Civitavecchia, Livorno, Savona (Italia), Valencia (Spagna), Anversa (Belgio), Halifax (Canada), Davisville, New York, Baltimora, Jacksonville, Houston (USA), Tuxpan e Veracruz (Messico).

La Grande Torino è la prima di sette unità gemelle commissionate dal Gruppo Grimaldi al cantiere cinese Yangfan di Zhoushan. Lunga 199,90 metri e larga 36,45 metri, ha una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una velocità di crociera di 19 nodi. Può trasportare circa 7.600 CEU (Car Equivalent Unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 CEU.