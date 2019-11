FCA What’s Behind – episodio 5: la trazione integrale

La quinta puntata della serie FCA What’s Behind approfondisce il tema della trazione integrale: una tecnologia fondamentale per le esperienze in fuoristrada, ma anche nella guida in pista e nell’utilizzo quotidiano. Le riprese offrono una panoramica di luoghi remoti dove testare le vetture su fondi diversi e condizioni climatiche estreme, affinché i sistemi offroad superino esami molto severi.

La mission del brand Jeep, pioniere dell’offroad e inventore del concetto di SUV, è sintetizzata dal claim “Go Anywhere, Do Anything” e viene perseguita attraverso soluzioni meccaniche estremamente avanzate.

Non a caso, solo i SUV Jeep possono fregiarsi del badge Trail Rated dopo aver superato test su trazione, guado, manovrabilità, articolazione e altezza da terra. Anche il marchio Fiat vanta una tradizione importante: ha creato, con Panda nel 1983, la prima auto 4×4 ultracompatta a motore trasversale. L’approccio di Alfa Romeo alla trazione integrale è peculiare: l’esclusivo sistema Q4 regala il puro piacere di guida della trazione posteriore con la sicurezza e il controllo delle quattro ruote motrici. Tutti i marchi sono pronti a sviluppare questa tecnologia in vista delle sfide del futuro. Anche i nuovi SUV ibridi plug-in Jeep Renegade e Compass adotteranno per l’asse posteriore un motore elettrico dedicato per un sistema ancora più performante.