PSA potrebbe aiutare FCA a modernizzare le sue piattaforme di veicoli

Una proposta fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles darebbe a FCA l’accesso alle architetture di veicoli più moderne e flessibili di PSA, consentendo potenzialmente alle società combinate di ottenere costi inferiori attraverso volumi di produzione più elevati. Ma il processo di integrazione di piattaforme, propulsori e altri componenti tra le due case automobilistiche potrebbe richiedere quattro anni o più, secondo Sam Fiorani, responsabile delle previsioni globali sui veicoli presso AutoForecast Solutions.

Giovedì le due case automobilistiche hanno dichiarato che lavoreranno per una combinazione completa delle rispettive attività attraverso una fusione 50/50, mettendo insieme le risorse per affrontare una nuova era costosa di tariffe commerciali, norme sulle emissioni ed elettrificazione. Il gruppo PSA probabilmente trarrebbe un piccolo uso dalle più grandi piattaforme di camion e SUV di FCA – quelle che sono alla base del grande pickup Ram 1500, la Jeep Wrangler e la Jeep Grand Cherokee, ha detto Fiorani.

Mentre queste piattaforme sono state pesantemente riviste o sostituite negli ultimi anni, i veicoli costruiti su di esse, che generano profitti sostanziali per FCA, sono principalmente per il mercato nordamericano, con un fascino limitato in Europa e in altri mercati esteri. “Non vedo la probabilità che un pickup Ram venga venduto con un badge Peugeot – da nessuna parte”, ha detto Fiorani.

Esistono numerosi precedenti per il consolidamento della piattaforma tra due grandi società automobilistiche multinazionali, il più recente è un accordo tra Ford Motor e il Gruppo Volkswagen per condividere l’architettura del veicolo elettrico MEB del gruppo tedesco. Ma PSA ha anche avuto una recente esperienza in tale consolidamento, derivante dall’acquisizione del 2017 dei marchi europei di General Motors Opel e Vauxhall. In precedenza PSA aveva pianificato di sviluppare congiuntamente piattaforme comuni per auto di piccole dimensioni in Europa con GM.

Ma dall’acquisizione di Opel / Vauxhall, PSA ha iniziato il processo di spostamento degli ex modelli GM sulle proprie piattaforme. Sotto l’amministratore delegato Carlos Tavares, PSA ha accelerato i piani di ammodernamento e semplificazione delle architetture dei suoi veicoli, con la maggior parte delle sue auto, crossover e furgoni compatti da costruire su sole due piattaforme, ha detto Fiorani.

La piattaforma modulare efficiente della società, o EMP, è stata introdotta nel 2013 e alla fine sosterrà un’ampia gamma di veicoli con i cinque marchi di PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall). Una nuova architettura più piccola chiamata Common Modular Platform (CMP) è stata lanciata all’inizio di quest’anno e dovrebbe fornire la base per piccoli modelli che vanno dalla Peugeot 208 alla Opel Mokka.

Le principali piattaforme automobilistiche di FCA, utilizzate principalmente per i crossover in Nord America, sono notevolmente più vecchie. La piattaforma più grande, chiamata CUSW (per Compact US Wide), è alla base della Jeep Cherokee ed è stata utilizzata per la prima volta per l’Alfa Romeo Giulietta nel 2010. La piattaforma più piccola, chiamata SUSW (per Small US Wide), è la base di Jeep Renegade e ProMaster City in Nord America e sostiene una vasta gamma di modelli Fiat in Europa, inclusi i modelli 500L e 500X.