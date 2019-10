GM, Fiat Chrysler e Toyota si schierano con Trump sulle emissioni

Importanti case automobilistiche, tra cui General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor Co e Fiat Chrysler Automobiles, stanno chiedendo di intervenire in una causa intentata da 23 stati degli Stati Uniti il ​​mese scorso, hanno detto le società lunedì. Le case automobilistiche stanno cercando di intervenire per conto dell’amministrazione Trump dopo che la California e altri 22 stati hanno fatto causa a settembre al governo centrale per annullare la determinazione dell’amministrazione Trump secondo cui la legge federale deve proibire alla California di stabilire rigidi standard di emissione alle auto con motori a combustione in favore dei veicoli a emissioni zero.

Altre case automobilistiche tra cui Ford Motor Co, Honda Motor Co e Volkswagen AG, che hanno annunciato un accordo volontario con la California a luglio sulle norme sulle emissioni, hanno invece deciso di non intervenire in questa causa. Secondo il Clean Air Act, la California ha l’autorità di scrivere le proprie leggi sull’aria pulita, e per questo ha deciso di fare causa al’amministrazione Trump in tribunale per difendere la propria autorità a stabilire le proprie regole sulle emissioni. Vedremo dunque se l’intervento di Fiat Chrysler e delle altre case automobilistiche cambierà qualcosa.

Ti potrebbe interessare: Renault: Il Presidente afferma “mai dire mai” sull’accordo con Fiat Chrysler