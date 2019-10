Signaturefd aumenta la propria partecipazione in Fiat Chrysler

Signaturefd ha aumentato la propria partecipazione in azioni di Fiat Chrysler Automobiles del 41,9% durante il 3 ° trimestre, secondo la società nel suo ultimo deposito presso la Securities and Exchange Commission. Il fondo possedeva 20.027 azioni del titolo della società dopo l’acquisto di ulteriori 5.909 azioni nel periodo. Le partecipazioni di Signaturefd LLC in Fiat Chrysler Automobiles ammontava a $ 259.000 alla fine dell’ultimo periodo di riferimento.

Numerosi altri grandi investitori hanno anche recentemente aumentato o ridotto la propria partecipazione in FCA. Amundi Pioneer Asset Management Inc. ha aumentato la propria partecipazione in azioni di Fiat Chrysler Automobiles del 2,2% durante il 1 ° trimestre. Amundi Pioneer Asset Management Inc. ora possiede 15.684.533 azioni del patrimonio della società per un valore di $ 232.917.000 dopo aver acquistato ulteriori 334.243 azioni nel periodo.

Capital Asset Advisory Services LLC ha acquistato una nuova posizione in azioni di Fiat Chrysler Automobiles nel secondo trimestre per un valore di circa $ 376.000. Arbor Wealth Management LLC ha aumentato le partecipazioni in Fiat Chrysler Automobiles del 50,2% durante il 2 ° trimestre. Arbor Wealth Management LLC ora possiede 390.325 azioni del valore della società pari a 5.394.000 $ dopo aver acquistato altre 130.499 azioni nell’ultimo trimestre. Nel secondo trimestre, SOL Capital Management CO ha aumentato le proprie partecipazioni in Fiat Chrysler Automobiles del 12,3%.

SOL Capital Management CO ora possiede 34.650 azioni del valore della società valutate a $ 479.000 dopo l’acquisto di ulteriori 3.800 azioni nell’ultimo trimestre. Infine, Mackey Komara & Dankovich LLC ha aumentato le partecipazioni in Fiat Chrysler Automobiles del 268,1% durante il 2 ° trimestre. Mackey Komara & Dankovich LLC ora possiede 694.885 azioni della società valutate a $ 9.603.000 dopo aver acquistato ulteriori 506.113 azioni nell’ultimo trimestre. Il 23,44% delle azioni è attualmente di proprietà di investitori istituzionali.

