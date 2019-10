AM General e Fiat Chrysler collaborano allo sviluppo di un nuovo veicolo tattico leggero

Leader nella produzione di veicoli tattici leggeri, AM General, insieme al marchio Jeep di Fiat Chrysler Automobiles, ha presentato oggi un nuovo veicolo concept tattico leggero durante l’incontro annuale e l’esposizione di l’Associazione dell’esercito americano (AUSA). Il Jeep Gladiator Extreme Military-Grade Truck (XMT) di AM General è la prima fase di una collaborazione che riunisce due aziende le cui storie risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. Nel creare il Jeep Gladiator XMT, AM General ha sfruttato le capacità leader del Gladiator e personalizzato il camion per soddisfare le esigenze dei clienti globali di un camion militare leggero.

“Siamo estremamente entusiasti di collaborare con FCA e presentare il camion di grado militare Jeep Gladiator Extreme”, ha dichiarato Andy Hove, Presidente generale e CEO di AM . “Questa nuova avventura ci offre l’opportunità di mettere in mostra la nostra esperienza in veicoli tattici leggeri e aiutare FCA a massimizzare la portata globale del Gladiator e potenzialmente entrare in nuovi mercati militari”. AM General ha identificato nel nuovissimo Jeep Gladiator, il camion di medie dimensioni più capace di sempre, con 7.650 libbre di capacità di rimorchio e fino a 1.600 libbre di capacità di carico utile – come piattaforma ideale su cui sviluppare il concept concept Extreme Military-Grade.

“Il marchio Jeep ha un’importante eredità militare, quindi non potremmo essere più felici che AM General abbia espresso interesse per la creazione del Gladiator XMT”, ha dichiarato Jim Morrison, responsabile del marchio Jeep – Nord America . “Il nuovissimo Jeep Gladiator vanta funzionalità senza pari, versatilità e soprattutto capacità – tra cui due sistemi 4×4 avanzati, differenziali di bloccaggio, piastre di scorrimento, ganci di traino e angoli di approccio, di breakover e di partenza incredibili – la base perfetta per questo concetto militare ultra-capace veicolo.”

“Siamo orgogliosi di collaborare con AM General, non vediamo l’ora di misurare l’interesse e raccogliere feedback sul Jeep Gladiator XMT e siamo entusiasti delle potenziali opportunità future”, ha aggiunto Morrison.