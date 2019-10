FCA: partnership finanziaria esclusiva in Marocco

Wafasalaf, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Marocco e FCA Dealer Services hanno concluso, martedì a Casablanca, una partnership finanziaria esclusiva “FCA capital Morocco” per l’acquisizione di auto Fiat Chrysler. Nell’ambito di questa partnership, firmata da Badr Alioua, CEO di Wafasalaf, Francesco Monaco, CEO di Fiat Chrysler Automobiles Morocco e Antonio Elia, amministratore delegato di FCA Bank Espana, i consumatori potranno scegliere, acquistare e finanziare il veicolo a loro scelta senza uscire dal sito di vendita di Fiat Chrysler Automobiles.

“FCA Marocco crea il proprio captive, proprio come accade in tutto il mondo Combinando il know-how internazionale di Dealer Services di Fiat Chrysler, che sta già lavorando con i nostri rivenditori in Marocco con quello del nostro primo partner Wafasalaf, la strategia vincente che vorremmo attuare nel mercato marocchino “, ha dichiarato Francesco Monaco, CEO di Fiat Chrysler Automobiles Morocco alla cerimonia della firma.

L’obiettivo, ha continuato, è quello di offrire una soluzione di mobilità pratica e moderna, senza alcun costo correlato all’uso del veicolo e che consenta alle persone di acquistare le loro auto preferite in futuro in una gamma che comprende marchi quali Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Abarth.

Attraverso i prodotti FCA Capital Maroc, il gruppo italo americano consentirà inoltre alla propria rete di rivenditori di espandere la propria gamma di prodotti e aumentare la propria competitività sul mercato. Una joint venture tra FCA Italy SpA (una società del gruppo Fiat Chrysler Automobiles) e CA Consumer Finance SA (società del gruppo Crédit Agricole), FCA Bank offrirà una forte e ampia presenza nei paesi europei e in Marocco, una gamma di marchi apprezzati dai consumatori, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep e Abarth, una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari dedicati e flessibili e una costante attenzione alle relazioni con i clienti.