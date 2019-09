Fiat Chrysler dovrà rimborsare le imposte lussemburghesi

Martedì il secondo tribunale più importante d’Europa ha appoggiato la richiesta dell’UE di far pagare a Fiat Chrysler Automobiles fino a 30 milioni di euro in imposte arretrate al Lussemburgo, come parte di una repressione contro le agevolazioni fiscali illegali concessa alle multinazionali. Il Lussemburgo aveva contestato l’ordine della Commissione europea.

La Commissione europea nelle sue decisioni del 2015 aveva dichiarato che Fiat Chrysler e la società americana di caffè Starbucks, grazie ad un accordo con il Lussemburgo e i Paesi Bassi, avevano pagato meno tasse del dovuto in maniera illegittima. Le società, così come i Paesi Bassi e il Lussemburgo, hanno successivamente contestato le sentenze.

Fiat Chrysler può ora presentare ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea per motivi di diritto. Entrambi i casi fanno parte della repressione da parte della Commissaria europea alla concorrenza guidata da Margrethe Vestager alle agevolazioni fiscali illegali offerte dai paesi dell’UE alle multinazionali che si è estesa anche all’accordo irlandese di Apple e all’accordo di Amazon con il Lussemburgo, tra gli altri. Lussemburgo, Paesi Bassi e Irlanda sono tra i paesi le cui economie hanno beneficiato di particolari attenzioni nei confronti delle multinazionali.

La Commissione europea sta attualmente indagando sugli accordi olandesi con Ikea e Nike. I critici hanno affermato che l’esecutivo dell’UE sembra voler armonizzare i regimi fiscali in tutto il blocco di 28 paesi utilizzando le sue norme sugli aiuti di Stato per valutare le strategie fiscali utilizzate da molte società. La Commissione ha respinto le accuse mentre i paesi coinvolti hanno modificato le loro norme fiscali negli ultimi anni.