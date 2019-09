FCA: la NFDA penalizza le offerte finanziarie proposte nel Regno Unito

I brand di Fiat Chrysler Automobiles sono stati valutati in modo negativo per la mancanza di competitività delle offerte finanziarie proposte nel Regno Unito, secondo l’ultimo sondaggio NFDA Dealer Attitude.

Per chi non lo sapesse, la NFDA (National Franchised Dealers Association) rappresenta i concessionari di autoveicoli commerciali in franchising presenti nel Regno Unito, contando oltre 4500 punti vendita e circa 550.000 persone che lavorano nel settore automobilistico. Il ruolo principale di quest’organizzazione è quello di rappresentare e supportare i suoi membri.

FCA: le offerte finanziarie proposte nel Regno Unito non soddisfano la NFDA

Il DAS Summer 2019 ha valutato i franchising in base a una serie di criteri in termini di redditività del rivenditore e obiettivi di volume. Il punteggio medio è stato di 6,5 su 10 in seguito alla domanda “Quanto sei soddisfatto della competitività del programma finanziario del tuo produttore?“.

Alfa Romeo è stata valutata con il punteggio più basso sulle offerte finanziarie (3,4), seguita da Abarth con il 3,6. Fiat e Jeep hanno segnato entrambe 4,1. Tutti e 4 i brand di FCA hanno registrato un calo degli apprezzamenti, confrontando le offerte finanziarie effettuate nel precedente sondaggio risalente al 2018.

La classifica dei primi 5 si è completata con Citroën che ha ottenuto un punteggio di 5,1. Kia ha conquistato il punteggio più alto sulle offerte finanziarie pari a 8,4, seguita da Suzuki in seconda posizione con l’8,3 e Toyota al terzo posto con l’8,2.

Nonostante i risultati negativi registrati, il crossover Fiat 500X, ad esempio, viene proposto a un prezzo più conveniente rispetto alla Kia Picanto: a 155 sterline al mese (anche se è previsto un anticipo superiore) anziché 170,84 sterline.

Secondo il sondaggio effettuato da NFDA Dealer Attitude, però, il problema riguarda la grossa percentuale di anticipo richiesta al momento dell’acquisto dell’auto.