Fiat Chrysler partecipa a Milano al festival dell’eMobility

Dal 26 al 28 settembre nella sede della regione Lombardia di Milano si svolgerà la terza edizione di “e_mob, festival dell’eMobility” che vedrà Fiat Chrysler Automobiles tra i protagonisti. Secondo quanto dichiarato dal gruppo italo americano i visitatori potranno ammirare nell’area esterna coperta la Fiat Centoventi, la Jeep Compass PHEV e il Ducato Electric di Fiat Professional. Tante le tematiche presenti nell’agenda della tre giorni milanese. In particolare verrà affrontata l’importante discussione sull’esigenza di apportare semplificazioni nelle attuali procedure necessarie per installare i punti di ricarica per veicoli elettrici nelle aree condominiali comuni. Dalle previsioni, questa modalità sarà tra le più utilizzate dai clienti nel prossimo futuro.

Fiat Chrysler protagonista alla terza edizione di “e_mob, festival dell’eMobility”

Fiat Chrysler Automobiles dunque sarà protagonista di questo importante evento in cui si affronteranno alcune delle tematiche fondamentali per la mobilità del futuro. Il gruppo FCA come dicevamo approfitterà della kermesse per mostrare le sue auto elettrificate più recenti: Fiat Centoventi, la Jeep Compass PHEV e il Ducato Electric di Fiat Professional. Questa sarà dunque l’occasione per molti dei visitatori presenti di poter ammirare dal vivo queste vetture ed in particolare la Centoventi che è stata svelata per la prima volta nello scorso mese di marzo in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019.