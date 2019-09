Un ingegnere Fiat ha perso la vita durante un test sperimentale

La notizia ha sorpreso l’industria automobilistica brasiliana giorni fa: la mattina del 28 agosto, Ronaldo Dolabella, un ingegnere meccanico della Fiat, ha perso la vita in un incidente sulla rotta Régis Bittencourt nel comune di Miracatu (stato di San Paolo). Come riportato dallo Stato Jornal di Minas, l’esito fatale si è verificato mentre un gruppo di dipendenti del marchio italiano viaggiava in un convoglio di veicoli sperimentali da Betim (Minas Gerais) alla città di San Joaquin (Santa Catarina).

Dolabella, 50 anni, era a bordo di un pick-up Volcano con un motore Flex da 1,3 cm3 insieme ad altri due colleghi, che si trovano ricoverati in gravi condizioni. Secondo il rapporto preliminare della polizia civile, il veicolo, che viaggiava ad alta velocità, prima di perdere il controllo e cadere in un burrone, avrebbe potuto avere un guasto meccanico. È interessante notare che il pickup non era dotato delle attrezzature di sicurezza normalmente fornite da modelli sperimentali, come, ad esempio, airbag frontali e roll-bar: gli occupanti non utilizzavano nemmeno i caschi.

Minas Journal afferma nella nota che, attraverso una dichiarazione, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) afferma che le cause dell’incidente “vengono indagate dalle autorità”. I risultati saranno annunciati tra poche settimane. Quando i media brasiliani hanno chiesto notizie sulla sicurezza del prototipo e se, poiché era un tale veicolo, l’auto coinvolta nell’incidente poteva guidare su un percorso ad alta velocità, Fiat ha detto che “i prototipi FCA sono conformi alle normative vigenti. ”

Secondo Contran (l’agenzia responsabile delle leggi sul traffico in Brasile), i veicoli prodotti dopo il 2013 devono avere un airbag per guidatore e passeggero. Trattandosi di un prototipo, Fiat afferma di aver rispettato la legislazione per questo tipo di veicoli. La casa automobilistica, tuttavia, ha rifiutato di dire quante unità uguali a quella che ha avuto l’incidente si trovano attualmente in strada.