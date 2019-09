FCA India: Kevin Flynn addio, ecco chi arriva al suo posto

FCA India ha annunciato che il Dott. Partha Datta assumerà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato. Datta, un cittadino americano di origine indiana, è entrato in FCA nel 1999 come ingegnere. Negli ultimi 20 anni ha lavorato in operazioni industriali e commerciali internazionali, governance, progetti di sviluppo aziendale, ingegneria e integrazione dei veicoli. Durante il suo incarico presso FCA, Datta è stato anche direttore dei centri tecnici di Chennai e Pune, nonché responsabile dell’ingegneria dei prodotti in Cina.

Nel suo ruolo più recente come responsabile dell’integrazione e della convalida dei veicoli del Nord America, Datta ha guidato una forza lavoro di oltre 1.500 dipendenti e le attività di sviluppo dell’integrazione per oltre 30 linee di veicoli. È stato responsabile di tutte le attività di validazione su tutti i modelli Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e RAM venduti in Nord America. Massimiliano Trantini, Chief Operating Officer, FCA Asia Pacific, ha annunciato oggi la nomina. “Sono molto lieto di nominare Partha per il suo nuovo ruolo in FCA India. È un dirigente affermato con la passione per la promozione dell’innovazione.

“Con la sua vasta esperienza nello sviluppo di prodotti e la profonda comprensione del mercato locale, Partha è il candidato perfetto per assumere il controllo dell’operazione in India, in particolare visti i nostri piani per continuare a localizzare nuovi modelli ed esportare veicoli Jeep verso i mercati con guida a destra in tutto il mondo. “ha dichiarato Trantini. Partha Datta succede a Kevin Flynn, che è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato di FCA Australia .