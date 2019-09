CNH Industrial ha annunciato una partnership strategica ed esclusiva per autocarri pesanti con Nikola

CNH Industrial, ha annunciato oggi l’intenzione di entrare in una partnership strategica ed esclusiva per camion pesanti con Nikola Corporation, con sede a Phoenix in Arizona in USA, per accelerare la trasformazione del settore verso la neutralità delle emissioni di classe 8 / Autocarri pesanti in Nord America ed Europa attraverso l’adozione della tecnologia fuelcell.

I camion pesanti a zero emissioni di Nikola, alimentati da celle a idrogeno proprietarie e tecnologia a batteria, saranno i primi a essere prodotti. Il modello di business dirompente dell’azienda prevede un primo tasso di leasing “all-in” del settore, che include i costi di veicolo, servizio, manutenzione e carburante, garantendo una sicurezza a lungo termine del costo totale di proprietà pari o inferiore ai costi del diesel.

CNH Industrial prenderà una partecipazione strategica di $ 250 milioni in Nikola come investitore principale, comprendente $ 100 milioni in contanti e $ 150 milioni in servizi, come lo sviluppo del prodotto, l’ingegneria di produzione e altra assistenza tecnica, nonché la fornitura di alcuni componenti chiave per accelerare i tempi di produzione di Nikola TWO e Nikola TRE. La valutazione pre-money è stata fissata a $ 3 miliardi. Nikola prevede di raccogliere oltre $ 1 miliardo nel round D, garantendo circa il 25% della proprietà a nuovi investitori e partner commerciali, incluso CNH Industrial.

IVECO e FPT Industrial, rispettivamente i marchi di veicoli commerciali e propulsori di CNH Industrial, forniranno assistenza nelle competenze di ingegneria e produzione per l’industrializzazione dei camion elettrici a celle a combustibile e batterie Nikola. I seguenti veicoli trarranno vantaggio da questa partnership: il Nikola ONE, un camion dormiente di classe 8 conforme NAFTA, la Nikola TWO, un camion di classe 8 conforme alle norme NAFTA e la Nikola TRE, un autocarro per autocarri pesanti con cabina conforme alle normative europee.

Nikola contribuirà con le tecnologie per una joint venture europea con CNH Industrial che includerà competenze sulle celle a combustibile, assali elettronici, inverter, sospensioni indipendenti, stoccaggio di idrogeno a bordo, funzionalità di aggiornamento software via etere, infotainment, controlli del veicolo , protocolli di comunicazione veicolo-stazione, elettronica di potenza e accesso a una rete di rifornimento di idrogeno.

La tecnologia delle celle a combustibile è il logico passo successivo verso i motori alimentati a gas naturale liquefatto (GNL) in quanto si basa su reti di rifornimento esistenti, consentendo la produzione locale di idrogeno in loco. FPT Industrial è all’avanguardia nelle soluzioni di propulsione alternative da oltre due decenni, avendo finora prodotto circa 50.000 motori a gas naturale. IVECO è il leader europeo assoluto nei veicoli a gas naturale, con circa 28.000 dei suoi camion e autobus alimentati da motori industriali FPT.

FPT Industrial e IVECO hanno contribuito allo sviluppo e all’espansione della rete europea di rifornimento di gas naturale, oltre a introdurre con successo la nuova tecnologia di propulsione. Seguendo un percorso simile, Nikola sta lavorando attivamente con i partner per sviluppare l’infrastruttura di rifornimento di idrogeno richiesta in Nord America ed Europa.