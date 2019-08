Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler nominate tra le 10 migliori auto per gli amanti dei cani

Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler sono stati recentemente inseriti da Autotrader tra le 10 migliori auto per gli amanti dei cani. La lista delle 10 migliori auto per gli amanti dei cani, annunciata per il sesto anno consecutivo da Autotrader, aiuta a celebrare la Giornata nazionale dei cani, celebrata il 26 agosto. I redattori di Autotrader hanno curato l’elenco delle migliori attrazioni per aiutare gli acquirenti a trovare la nuova auto perfetta per viaggiare con i loro amici a quattro zampe. Le auto in elenco includono numerose funzionalità mirate a proteggere sia i passeggeri umani che i cani.

“In Autotrader, il nostro obiettivo è aiutare le persone a navigare nel processo di acquisto di auto attraverso le nostre ampie liste di veicoli che soddisfano le varie esigenze dei consumatori”, afferma Brian Moody, direttore esecutivo di Autotrader. “Con questo in mente, abbiamo creato un elenco di auto che offrono sia le caratteristiche di comfort che di praticità che i proprietari di animali domestici dovrebbero prendere in considerazione se acquistano un’auto”.

L’onore è l’ultimo per Chrysler Pacifica, il minivan più premiato dal 2016 con oltre 100 riconoscimenti del settore. Chrysler Pacifica include comode funzioni dog-friendly, come un aspirapolvere integrato Stow ‘n Vac disponibile alimentato da RIDGID per una pulizia rapida. Il sistema di sedute e ripiani Stow ‘n Go con Stow’ n Assist e Easy Tilt, nonché i sedili della terza fila Stow ‘n Go opzionali ripiegabili elettricamente, che liberano spazio extra per gli animali domestici senza dover rimuovere i sedili. Le prime porte scorrevoli a mani libere del segmento e il portellone si aprono con un calcio, facilitando il caricamento degli animali domestici.

L’iconico Jeep Wrangler, il veicolo più capace e riconosciuto al mondo, è stato pure inserito in questa lista. Sono infatti disponibili accessori Mopar per animali domestici. La cuccia per animali domestici Mopar leggera presenta due tasche, tre porte, una maniglia per il trasporto e cinghie di fissaggio che fissano all’area di carico per impedire lo scivolamento, mentre i tappetini Mopar per tutte le stagioni e i tappetini da carico proteggono l’interno.