FCA: Volkswagen sceglie un suo ex dirigente per il marketing in USA

Volkswagen ha assunto una delle menti del marketing creativo che ha portato Chrysler alla salvezza e ha fatto crescere Maserati negli Stati Uniti, per diventare il nuovo responsabile marketing del marchio tedesco negli Stati Uniti. Questo mentre l casa tedesca si sforza di superare completamente il suo scandalo emissioni diesel.

Saad Chehab – vicepresidente, comunicazioni di marketing per Kia Motors America da aprile 2017 fino alle dimissioni del 26 giugno, ed ex capo del marchio Chrysler con FCA – assumerà la carica di Chief Marketing Officer per il marchio Volkswagen negli Stati Uniti lunedì, 19 agosto. Lo ha annunciato oggi Volkswagen USA.

Inoltre, VW ha dichiarato che Derrick Hatami, vicepresidente esecutivo per le vendite e il marketing per il marchio Volkswagen e Jim Zabel, vicepresidente senior del marketing per il marchio tedesco, stanno lasciando l’azienda, da mercoledì. Le funzioni di Hatami saranno gestite su base temporanea da Werner Eichhorn, capo vendite e responsabile marketing del marchio VW in Nord America.

Nel suo nuovo ruolo, Chehab, che ha anche lavorato in precedenza in Ford, sarà responsabile del riposizionamento della Volkswagen verso una futura linea di prodotti che dovrebbe mettere in campo almeno quattro veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti a partire dal 2020. Sarà anche focalizzato sulla costruzione del marchio Volkswagen in quanto la casa automobilistica tedesca cerca un ritorno a una quota del 5% negli Stati Uniti che non si registra dai primi anni ’70.

Chehab, 52 anni, riferirà sia al CEO di Volkswagen d’America, Scott Keogh, sia a Jochen Sengpiehl, direttore marketing del gruppo Volkswagen. Nella dichiarazione di oggi, Keogh ha affermato che Chehab è “una persona compiuta, creativa, riflessiva e appassionata e il suo lavoro, da Chrysler a Maserati a Kia, lo riflette. Abbiamo creato una potente piattaforma di marchio presso Volkswagen e non vedo l’ora di vedere come Saad può trarne il massimo vantaggio. “