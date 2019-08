FCA Italy e LexisNexis Risk Solutions stanno sviluppando una collaborazione

FCA Italy, costruttore automobilistico globale, e LexisNexis Risk Solutions, leader nella fornitura di dati, analisi e tecnologia, svilupperanno una collaborazione che consentirà ai clienti FCA in Europa di accedere a una gamma di nuovi servizi di assicurazione auto personalizzati e vantaggiosi basati sia sullo stile di guida sia sui sistemi di sicurezza installati sui veicoli.

Per FCA l’iniziativa annunciata oggi rientra nell’ambito del nuovo “ecosistema” globale per veicoli connessi, annunciato lo scorso mese di aprile, che migliorerà le funzionalità online dei propri veicoli in tutto il mondo. La piattaforma, infatti, oltre ad offrire un ambiente tecnico ideale per i veicoli elettrici, supporterà anche la gamma di servizi per la mobilità di FCA, fra cui le opzioni di tariffe al chilometraggio, polizze assicurative basate sull’utilizzo effettivo del veicolo, noleggio auto a breve, medio e lungo termine e soluzioni di car sharing peer-to-peer.

Nello specifico, la collaborazione in corso di finalizzazione coinvolgerà i veicoli connessi FCA circolanti in Europa. LexisNexis Risk Solutions utilizzerà la sua competenza tecnologica nell’analisi dei dati e la sua profonda esperienza nella loro gestione per fornire alle compagnie assicurative soluzioni telematiche innovative e su misura per ogni consumatore.

FCA e LexisNexis svilupperanno la loro collaborazione attraverso un “Pan-European Insurance Panel”, ossia una piattaforma paneuropea centralizzata di dati relativi alla guida e ai veicoli connesse, forniti dalle case automobilistiche e dalle compagnie assicurative che aderiscono a LexisNexis Telematics Exchange. I dati analizzati, utilizzati nel rispetto delle normative sulla privacy e con il consenso dei clienti al trattamento dei propri dati personali, permetteranno di avere una visione del rischio, del comportamento del conducente e del veicolo.