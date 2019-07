Fiat Chrysler: cresce la curiosità di sapere cosa dirà il CEO Manley il 31 luglio

Mike Manley subentrò come amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles solo pochi giorni prima della morte di Sergio Marchionne, un anno fa, Manley aveva il compito di condurre l’azienda italo-americana in un’era automobilistica sempre più definita dai progressi nell’elettrificazione e nella tecnologia autonoma.

Subito dopo essere stato nominato CEO, è stato costretto a tagliare obiettivi finanziari a causa delle vendite deludenti in Cina. La società ha scosso nuovamente gli investitori sei mesi dopo, riducendo le previsioni sugli utili del 2019. Poi si è verificato un tentativo fallito di fusione con la Renault SA orchestrata dal presidente John Elkann, rampollo della famiglia Agnelli fondatrice della Fiat.

Quelle battute d’arresto – in coppia con il picco del calo della domanda globale di auto – hanno pesantemente pesato sulle azioni Fiat Chrysler, che sono scese di quasi un terzo negli ultimi 12 mesi, a $ 13,70. La sua capitalizzazione di mercato si è ridotta a $ 22 miliardi, meno della metà del valore di General Motors. Fca adesso pubblicherà i suoi risultati trimestrali questa settimana.

Conosciuto come un maniaco del lavoro con un comportamento freddo, Manley è stato impegnato a mettere il proprio marchio sulla società, secondo le interviste con i dirigenti che hanno lavorato a stretto contatto con lui. Manley, 55 anni, sta cercando di mantenere la Fiat Chrysler sulla buona strada in Nord America, che secondo le stime di Goldman Sachs ha generato l’anno scorso il 93% degli utili della casa automobilistica. Sta nel frattempo cercando di riavviare il business in perdita in Cina e in Europa e ha miliardi di dollari da investire per recuperare il gap nel settore dei veicoli elettrificati e a guida autonoma.

E anche se lavora per ridurre la dipendenza di Fiat Chrysler dalla domanda americana di pickup e SUV, non è chiaro se la famiglia Agnelli, che detiene una partecipazione di controllo nella casa automobilistica, è certa che possa prosperare in un’era elettrica, autonoma senza una partnership importante. Manley ha ereditato una collezione di marchi leggendari che il suo carismatico predecessore ha rivitalizzato, ma anche alcuni problemi grossi, tutti aggiunti a un’azienda con un futuro incerto come entità indipendente.

“Ereditare una tale eredità non è un compito facile, ma una cosa che non farò è cercare di essere Sergio”, ha detto ai dipendenti durante un servizio commemorativo privato tenuto per Marchionne ad Auburn Hills lo scorso anno. “Ora è nostra responsabilità, collettivamente, in tutta la nostra azienda, consegnare il futuro che ora è stato reso possibile grazie al lavoro di Sergio.”

Nel frattempo cresce la curiosità di sapere cosa il numero uno di Fca dirà il 31 luglio in occasione della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2019. Questo in quanto la domanda di auto si sta indebolendo in tutto il mondo dopo diversi anni di crescita, il che potrebbe rendere irraggiungibili le ambizioni del piano quinquennale di Fiat Chysler. “L’opportunità di un’ulteriore crescita degli utili in Nord America è limitata, mentre altri segmenti del business affrontano sfide sostanziali”, ha scritto George Galliers, analista di Goldman Sachs, in un rapporto del 15 luglio che ha avviato la copertura della casa automobilistica con una raccomandazione di vendita.

Goldman non è il solo a dubitare che Fiat Chrysler possa arginare la marea. Demian Flowers, un analista di Commerzbank a Londra ha detto: “Se non hai crescita di volume, allora è complicato.” Forse la più grande sfida per Fiat Chrysler è stabilire un punto d’appoggio nel più grande mercato automobilistico del mondo. La sua quota di mercato in Cina era inferiore all’1% nel 2018, ben dietro il 2,3% di Ford e il 13,8% di GM. Sotto Manley, Fiat Chrysler ha ristrutturato la sua joint venture decennale con Guangzhou Automobile Group ad aprile, definendo lo shakeup un tentativo di “rispondere più rapidamente ai cambiamenti nel mercato cinese”. La società ha lottato per personalizzare la sua gamma per soddisfare le esigenze degli acquirenti di auto cinesi, ha affermato Bill Russo, ex dirigente della Chrysler e CEO della società di consulenza di Shanghai Automobility. “Se vuoi sbloccare il potenziale di crescita nel mercato, hai bisogno di uomini sul campo per fare il lavoro di sviluppo e adattamento del prodotto necessario”, ha detto Russo. “FCA non ha la capacità nel paese per fare ciò.”