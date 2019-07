FCA: anche ad agosto tornerà la cassa integrazione a Termoli

Nuovo stop per la produzione per lo stabilimento FCA di Termoli. Il sito, dove vengono realizzati motori benzina e cambi per diversi modelli del gruppo FCA, compresi i modelli di Alfa Romeo, si prepara ad un nuovo fermo produttivo per il mese di agosto a causa delle scarse vendite registrate dal gruppo FCA in questi ultimi mesi.

Come annunciato in queste ore dall’azienda, infatti, lo stabilimento di Termoli sarà in cassa integrazione dal 19 al 24 di agosto. Lo stop produttivo riguarderà le linee di produzione dei cambi C520 e C546 (M40) ed anche il motore V6 che già a luglio sta registrando uno stop di quasi due settimane.

Nel corso della giornata di domani 19 luglio, fa sapere il segretario regionale della Ugl metalmeccanici, Domenico Guida, il comitato esecutivo dello stabilimento si riunirà nuovamente e potrebbero arrivare nuove comunicazioni sull’andamento produttivo delle prossime settimane. Nei prossimi giorni potrebbero essere annunciati stop produttivi anche per le linee dei motori T4 e V6.

Cassa integrazione continua a Termoli da diversi mesi

Negli ultimi anni, lo stabilimento di Termoli è stato uno dei simboli della crescita della produzione negli stabilimenti italiani di FCA tanto che solo lo scorso autunno è arrivato il primo stop completo alla produzione dopo ben tre anni di lavoro continuo (anche se non al massimo della capacità produttiva).

Negli ultimi mesi, la produzione nello stabilimento di Termoli ha toccato dei livelli estremamente bassi. Tra maggio, giugno e luglio (per non andare troppo indietro nel tempo) si sono registrati continui stop alla produzione ed il ricorso alla cassa integrazione è stata una vera e propria costante.

Nel corso del mese di luglio, ad esempio, le linee di produzione del motore T4 e del motore V16 si sono fermate il 15 e ripartiranno il 20 mentre la linea di produzione del motore V6, ferma sempre dal 15, ripartirà soltanto il 28 luglio. Dal 22 al 27 luglio è, invece, previsto lo stop per la linea del cambio C520. Ulteriori novità in merito a possibili nuovi stop per la produzione di Termoli potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.