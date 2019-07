FCA: ZF fornirà la nuova trasmissione automatica a 8 rapporti

ZF ha annunciato nelle scorse ore l’inizio di una nuova partnership con FCA per quanto riguarda la sua nuova trasmissione automatica a 8 velocità.

Questo cambio è stato progettato appositamente per i veicoli con trazione anteriore, posteriore o integrale e inoltre funziona pure con motori ibridi. Proprio ieri, martedì 2 luglio, Fiat Chrysler Automobiles ha confermato il nuovo accordo con ZF. La nuova trasmissione dovrebbe essere adottata sui pick-up di Ram e sui SUV Jeep.

ZF: il CEO annuncia un nuovo accordo con FCA

Wolf-Henning Scheider, CEO di ZF, ha rifiutato di rivelare al pubblico la somma prevista nel contratto con il gruppo automobilistico italo-americano e la percentuale di veicoli ibridi che FCA equipaggerà con il nuovo cambio a 8 rapporti.

Egli ha solo detto che il volume è importante e che Fiat Chrysler Automobiles deve ancora rilasciare un dato preciso. Per Scheider, questo nuovo contratto dimostra la corretta strategia che l’azienda sta adottando, ossia concentrarsi sullo sviluppo di trasmissioni per i veicoli ibridi plug-in.

Precisiamo che gli accordi siglati in questi giorni sono per progetti futuri. Infatti, la produzione di serie del nuovo cambio a 8 velocità inizierà nel 2022 presso lo stabilimento di Saarbruecken, in Germania.

Tuttavia, l’amministratore delegato ha rivelato che ci sono anche dei piani per attivare gli impianti negli Stati Uniti e in Cina. ZF spera che la richiesta per la sua nuova trasmissione cresca in misura simile alla domanda dei veicoli elettrificati previsti per i prossimi anni.