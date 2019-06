FCA: Il futuro dello stabilimento di Windsor dipende dalla strategia sui minivan

Fiat Chrysler Automobiles deve decidere se continuare a portare avanti la sua attuale strategia dei minivan nonostante il calo delle vendite in Nord America e mentre la Dodge Grand Caravan si avvicina alla fine della produzione. Quello che la casa automobilistica dovrà decidere avrà un impatto importante non solo sul segmento che ha inventato 36 anni fa, ma anche sul futuro dello stabilimento FCA di Windsor in Ontario, stabilimento di assemblaggio di minivan, che impiega oltre 6.000 lavoratori orari su tre turni.

Il futuro dello stabilimento di Windsor dipende dalle strategie future che FCA intenderà adottare a proposito dei minivan

“La probabilità che la quota di minivan sul mercato aumenti è piuttosto ridotta”, ha dichiarato Dennis DesRosiers, presidente di DesRosiers Automotive Consultants Inc. “Il consumatore ha deciso piuttosto bene che i veicoli crossover sono più pratici dei minivan e spesso molto più economici. Per mantenere sostenibile questo impianto, penserei che devono trovare un altro prodotto da realizzare”. Secondo il sindacato canadese Unifor, FCA prevede di investire 350 milioni di dollari nello stabilimento di Windsor “per prodotti futuri”, ma il fabbricante d’automobili non ha confermato quale sarebbe stato il prodotto.

L’analista del settore Joe McCabe ha affermato che oltre alla Pacifica a trazione integrale, FCA intende sostituire il Grand Caravan con un minivan entry-level Voyager. Parlando con la stampa canadese a maggio, McCabe ha detto che il nuovo prodotto sarà probabilmente un minivan entry-level, e non un crossover, perché è improbabile che FCA voglia cedere la leadership nel segmento dei minivan anche se le vendite diminuiscono.

“Uno dei maggiori rischi per qualsiasi produttore che esce da un segmento è l’idea che qualcuno prenda il suo posto”, ha affermato McCabe, CEO di AutoForecast Solutions. “E proprio ora, Fiat Chrysler, essendo il leader in questo segmento, non può rischiare questo”. La Voyager si rivolgerebbe agli stessi compratori attenti ai costi del Grand Caravan, ha detto McCabe. “Semplicemente non possono permettersi di rischiare quel punto d’appoggio che hanno nello spazio del minivan”, ha detto. Una portavoce FCA ha rifiutato di commentare.