Fiat Chrysler apre le iscrizioni per il programma di tirocinio in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles ha recentemente annunciato l’offerta di posti per il suo programma di tirocinio in Brasile. Il programma cerca di valutare le abilità e le capacità degli studenti, fornendo loro un ambiente pieno di dialogo e partecipazione reciproca. In questo modo, nelle attività dello stage gli studenti forniranno supporto finanziario e contabile nelle aree della Supply Chain. Durante lo stage, gli studenti assistono anche nelle attività di chiusura mensili, di determinazione dei budget e delle stime di gruppo.

Per partecipare al programma di tirocinio di Fiat Chrysler è necessario essere in possesso di una laurea in Amministrazione, Contabilità, Commercio estero o Economia. Inoltre, è necessario disporre di una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Gli studenti devono anche dare la disponibilità a lavorare tra le 8:00 e le 15:00. I posti vacanti offerti dalla compagnia sono per la città di Betim, nello stato del Minas Gerais. Il gruppo FCA offre ai suoi tirocinanti una serie di vantaggi, tra cui un’assicurazione sulla vita, trasporti charter e buoni pasto. Per poter partecipare al tirocinio occorre accedere al sito Web di Fiat Chrysler Automobiles ed iscriversi.