FCA ha firmato un nuovo contratto con IMG

FCA Italia ha firmato un nuovo contratto con IMG per la gestione delle licenze globali per le sue famose case automobilistiche italiane. IMG già gestisce marchi del Gruppo FCA degli Stati Uniti come Jeep, RAM, Dodge e Chrysler. La società adesso ha aggiunto il mercato italiano al suo portafoglio con i principali marchi italiani Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia e Abarth.

FCA Italia ha firmato un nuovo contratto con IMG per la gestione delle licenze globali di Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth

“Abbiamo selezionato IMG dopo una ricerca approfondita perché sono stati in grado di interpretare e prevedere l’importanza di una crescente estensione del marchio pur essendo rigorosi sulla protezione delle identità e dei valori dei marchi”, afferma Cristiano Fiorio, responsabile della comunicazione dei marchi di FCA nella regione EMEA.

“Sono stati in grado di creare un piano aziendale sostenibile e allo stesso tempo dimostrare come sostenere l’equità del marchio”. La collaborazione tra FCA e IMG include anche la gestione delle licenze esistenti che riguardano le case automobilistiche italiane, procedendo con un approccio regionale per lo sviluppo di ciascun programma dall’ufficio di IMG di Milano.

Leggi anche: FCA Bank e Leasys annunciano nuovi programmi per la mobilità del futuro