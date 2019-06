FCA Bank e Leasys annunciano nuovi programmi per la mobilità del futuro

FCA Bank e Leasys hanno annunciato nelle scorse ore nuovi programmi e strategie per quanto riguarda la mobilità del futuro dove i noleggi a breve e lungo termine giocheranno un ruolo sempre più importante.

Attraverso l’evento “Living Mobility – da un’ora a una vita intera“, FCA Bank ha presentato al pubblico un paio di nuove iniziative con l’obiettivo di fornire una gamma di servizi di mobilità completa a una clientela sempre più orientata a soluzioni su misura.

Leasys: ecco le nuove iniziative proposte da FCA Bank

In particolare, Leasys proporrà due importanti novità ai suoi clienti: Leasys Mobility Store e un’interessante iniziativa creata in collaborazione con Amazon per quanto concerne il noleggio a breve termine.

Partendo dai Mobility Store, come suggerisce il nome, sono degli store fisici dove i clienti di FCA Bank possono dare un’occhiata a tutte le soluzioni di mobilità proposte da Leasys. Nello specifico, l’utente può scoprire diverse offerte di noleggio a breve, medio e lungo termine, oltre a car sharing peer to peer, acquisto dell’usato, mobilità elettrica, servizi finanziari e assicurativi e assistenza.

I Leasys Mobility Store saranno presenti in tutta Italia con 100 negozi fisici già attivi, una flotta di 5000 auto pronte per il noleggio a breve e medio termine e il car sharing a partire dal 2020. FCA Bank, però, ha dichiarato che, nei prossimi mesi, punta ad avere 400 store fisici e oltre 12.500 vetture nel nostro Bel Paese mentre nel 2021 attuerà l’espansione in Europa con 1200 Mobility Store e circa 35.000 veicolo per noleggio e car sharing.

L’altra proposta di FCA Bank riguarda la collaborazione con Amazon. In particolare, Leasys offre il noleggio a breve termine di vetture tramite il colosso dello shopping online. A giugno e luglio, Leasys propone un voucher acquistabile su Amazon che permette di noleggiare per 3 giorni, al costo fisso di 9,99 euro al giorno (29,99 euro), qualunque auto disponibile nella flotta dell’azienda e da usare presso tutti i Leasys Mobility Store entro il 27 luglio 2019.