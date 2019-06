Fiat Chrysler protagonista in USA al Motor City Pride

Detroit mostrerà nuovamente i colori dell’arcobaleno questo fine settimana ( 8-9 giugno ), celebrando la cultura LGBTQ al Motor City Pride, un festival annuale di due giorni e una parata che è la più grande Riunione LGBTQ in Michigan. In qualità di sponsor principale del festival e sponsor principale della parata, Fiat Chrysler USA e il marchio FIAT celebreranno il loro impegno di lunga data nei confronti dei LGBTQ. Una Fiat 124 Spider del 2019, avvolta in una speciale livrea, sarà il veicolo principale della sfilata di Motor City Pride, che inizierà a mezzogiorno del 9 giugno e termina a Hart Plaza.

Un’ulteriore Fiat 124 Spider del 2019 e una nuova 500X accompagneranno il veicolo nella sfilata. “Motor City Pride è un modo importante per Fiat Chrysler USA per celebrare la nostra cultura del lavoro diversificata e inclusiva in cui tutti i dipendenti sono rispettati e impegnati nel processo di sviluppo dei migliori veicoli e marchi leader del settore”, ha dichiarato Alisa Nagle, Responsabile Risorse Umane , FCA – Nord America . “Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri gruppi di risorse aziendali, che continuano a guidare l’impegno della società in programmi comunitari di vitale importanza come Motor City Pride”.

I gruppi di risorse aziendali FCA degli Stati Uniti sono diretti dai dipendenti e perseguono individualmente e collettivamente iniziative che migliorano la cultura del lavoro statunitense di FCA concentrandosi sullo sviluppo della carriera dei membri, sulla celebrazione delle differenze multiculturali e sulla valorizzazione dell’azienda e delle comunità esterne attraverso attività volontarie, caritatevoli e strategiche. “Motor City Pride è alimentato dal supporto di lunga data di Fiat Chrysler USA e del marchio FIAT”, ha affermato Dave Wait , presidente di Motor City Pride. “Siamo grati per come questa partnership collaborativa aiuti gli sforzi per raggiungere la piena uguaglianza e il rispetto per tutte le persone nel Michigan “.

FCA US è stata riconosciuta come leader tra i datori di lavoro degli Stati Uniti nel fornire benefici ai partner e ai propri dipendenti nel 2000 e ha raggiunto un punteggio perfetto nell’indice Corporate Equality della Human Rights Campaign (HRC) 11 volte dal momento in cui è stato stabilito il benchmark. Recentemente la Società ha ottenuto un riconoscimento significativo della sua leadership sul rispetto delle diversità quando gli editori della rispettata rivista DiversityInc hanno nominato FCA US nell’elenco 2019 della rivista “Noteworthy Companies for Diversity” e nell’elenco delle “Top Companies for Veterans”.