Nissan punta a tutelare i suoi interessi nella fusione tra FCA e Renault

Nissan vede alcuni aspetti positivi nella fusione proposta tra il suo partner Renault e Fiat Chrysler Automobiles, ma non darà il suo ok alla trattativa fino a quando non sarà sicura che i suoi interessi siano protetti. Questo è il messaggio del CEO di Nissan Hiroto Saikawa nella sua prima dichiarazione ufficiale sul potenziale legame tra i due titani automobilistici europei. Saikawa, nei commenti rilasciati, ha detto che il collegamento con FCA potrebbe “ampliare il campo di gioco per la collaborazione e creare nuove opportunità per ulteriori sinergie”.

Ma ha detto anche che Nissan deve esaminare attentamente i dettagli della proposta prima di supportarla pienamente. “Dal punto di vista della protezione degli interessi, la mia società analizzerà e considererà le sue relazioni contrattuali esistenti e il modo in cui dovremmo operare in futuro”, ha affermato l’amministratore delegato. Saikawa ha avvertito che una fusione completa tra FCA e Renault, come proposto la scorsa settimana da FCA, “altererebbe significativamente” la struttura della sua alleanza ventennale con la Renault.

Pertanto, ha detto, andare avanti con i colloqui di fusione richiederebbe anche una “revisione fondamentale” dei legami tra le case automobilistiche francese e giapponese. Il consiglio di amministrazione della Renault si riunisce martedì per decidere se procedere con i negoziati di fusione. La proposta iniziale della FCA prevedeva una holding 50-50 tra FCA e Renault. Non ha indirizzato direttamente l’alleanza esistente di Renault con Nissan e, per estensione, Mitsubishi Motors. Ma FCA ha anche fatto nascere grandi sinergie con loro.

Renault detiene una quota del 43 per cento in Nissan, diventando il principale azionista della casa automobilistica giapponese. Nissan detiene una quota del 15% in Renault ma non ha diritto di voto. Come ramo d’ulivo a Nissan, la proposta di FCA prevede di dare alla società giapponese un seggio nel consiglio di amministrazione della nuova società e una quota del 7,5 percento con diritto di voto.