Il CEO di Nissan disposto a incontrare il presidente di Fiat Chrysler per discutere della fusione di Renault

Il CEO di Nissan Motor, Hiroto Saikawa, ha detto che è pronto a incontrare il presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, per essere informato direttamente sul progetto della compagnia italo-americana di fondersi con Renault SA, partner dell’alleanza della casa automobilistica di Yokohama da 20 anni. Saikawa non ha chiarito se è d’accordo con il piano di fusione tra Renault e FCA, dicendo che vuole esaminare il potenziale impatto sulle operazioni commerciali di Nissan. L’accordo creerebbe il terzo gruppo di case automobilistiche al mondo per volume.

“Mi piacerebbe incontrare” Elkann, ha detto Saikawa ai giornalisti, aggiungendo che il luogo e la data dell’incontro previsto non è stato deciso. Il CEO di Nissan ha detto che ha già scambiato email con il presidente della FCA. In un incontro tra Nissan, Renault e Mitsubishi Motors Corp., il terzo partner nell’alleanza, mercoledì a Yokohama, l’amministratore delegato della casa automobilistica francese Thierry Bollore e il presidente Jean-Dominique Senard hanno rivelato la fusione programmata con FCA ai giapponesi e hanno cercato il loro sostegno, secondo una fonte vicina alla questione.

Con vendite complessive per un totale di 8,7 milioni di veicoli l’anno scorso, un gruppo unito di Renault e FCA sarebbe dietro solo al gruppo Volkswagen AG e alla Toyota Motor Corp. in termini di dimensioni. Se Nissan e Mitsubishi Motors fossero incluse in un qualsiasi progetto di fusione FCA-Renault, le vendite globali del gruppo potenziale raggiungerebbero 15,6 milioni di veicoli, superando di gran lunga i 10,83 milioni di unità vendute lo scorso anno dal gruppo Volkswagen.

FCA ha annunciato che lunedì ha proposto un piano alla Renault in cui gli azionisti di entrambe le parti assumono il 50% in un’entità risultante dalla fusione. La casa automobilistica italo americana ha affermato che la combinazione migliorerebbe l’efficienza del capitale e la velocità di sviluppo del prodotto.