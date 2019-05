Renault conferma la trattativa e dice che esaminerà le proposte di FCA

Renault ha rilasciato un altro comunicato stampa, affermando di aver attentamente esaminato la proposta amichevole di FCA e ha deciso di “studiare con interesse l’opportunità di una tale combinazione aziendale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’impronta manifatturiera del gruppo creando valore aggiunto per l’alleanza.” Ulteriori dettagli saranno rilasciati “a tempo debito”.

Dopo la sorprendente relazione di ieri su una potenziale fusione tra Renault e Fiat Chrysler Automobiles, la compagnia francese ha appena confermato di aver ricevuto una proposta riguardante un accordo di fusione 50/50 tra le due società. In un breve comunicato stampa, la casa automobilistica rivela che il Consiglio di Amministrazione si riunirà questa mattina e discuterà la proposta. Sarà rilasciato un comunicato stampa in seguito a questo incontro e prevediamo che ciò accada nelle prossime ore.

In precedenza era stato rilasciato dalla società francese il seguente comunicato: “Groupe Renault conferma di aver ricevuto una proposta da FCA ( Fiat Chrysler Automobiles ) in merito a una potenziale operazione di fusione 50/50 tra Groupe Renault e FCA. Il consiglio di amministrazione di Renault si riunirà questa mattina per discutere questa proposta. A seguito di questo incontro verrà rilasciato un comunicato stampa. “Ci aspettiamo che la situazione si sviluppi in modo significativo oggi, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli. Gli annunci ufficiali di Renault e FCA potrebbero arrivare prima della fine della giornata.