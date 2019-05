Fiat Chrysler: adesso è ufficiale l’apertura di una nuova fabbrica a Betim

Fiat Chrysler investirà R $ 500 milioni in un nuovo stabilimento di motori inediti che verrà realizzato nel complesso del gruppo a Betim in Brasile dal prossimo anno. I nuovi motori avranno la tecnologia turbo flex nelle versioni 1.0 e 1.3. Rispetto ai motori convenzionali, questi saranno più efficienti e dal 7% all’8%. La nuova linea verrà installata accanto all’edificio in cui l’impianto di motori aspirati funziona già e genererà 1.200 nuovi posti di lavori tra l’assemblatore e specifici fornitori di componenti. La linea avrà un alto grado di automazione e opererà con macchine dotate di intelligenza artificiale.

L’annuncio del progetto è stato fatto mercoledì pomeriggio nella fabbrica Betim dal numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, l’amministratore delegato Mike Manley, alla sua prima visita dopo l’insediamento lo scorso anno dopo la morte dell’allora presidente Sergio Marchionne. “Questo investimento fa parte di un piano più ampio che va nel 2024 e prevede 25 lanci (per veicoli)”, afferma Manley. Tra loro ci sono due SUV Fiat.

L’investimento fa parte del piano pianificato del gruppo da $ 16 miliardi tra il 2018 e il 2024. Quando ha annunciato il piano l’anno scorso, il presidente di FCA per l’America Latina, Antonio Filosa, aveva detto che l’investimento sarebbe stato di $ 14 miliardi entro il 2023, ma ci sono stati cambiamenti. Oltre ai 500 milioni di R $ extra, il periodo di applicazione è stato prolungato in un anno e include le variazioni del tasso di cambio. Dei $ 16 miliardi di R $, 8,5 miliardi di R $ verranno spesi nello stabilimento di Betim e il resto nello stabilimento di Goiana (PE), dove vengono prodotti i modelli Jeep (i SUV Renegade e Compass) e il pickup Fiat Toro. Secondo Manley, una buona parte dei nuovi motori sarà esportata in Europa. Oggi, FCA produce questo tipo di propellente solo in Cina e Polonia. La capacità della linea brasiliana sarà inizialmente di 100 mila unità all’anno.