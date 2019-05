Fiat festeggia cento anni in Argentina

Festeggiare cento anni di vita non è da tutti. Ciò è ancora più raro quando il protagonista di quel compleanno fa parte dell’industria argentina. Il protagonista di questa festa è la Fiat, marchio italiano che oggi, fa parte del gruppo automobilistico FCA. La storia della casa automobilistica italiana in Argentina è molto ricca. La sezione locale del marchio italiano è stata fondata il 21 maggio 1919 con sede negli uffici situati all’incrocio delle strade Demaria e Godoy Cruz nel quartiere Palermo.

Come la Ford e la Mercedes-Benz, l’Argentina è stata la prima destinazione internazionale in cui è stata creata una filiale della compagnia italiana. L’installazione della Fiat in Argentina è stata facilitata dal fondatore dell’azienda, il senatore Giovanni Agnelli, che ha perseguito l’idea di proiettare il marchio oltre l’Europa. Ciò non è avvenuto per caso. Al di fuori dell’Europa, l’Argentina era all’epoca una delle economie più fiorenti e sviluppate in America, con una classe media istruita in crescita, un PIL pro capite invidiabile e una elevata capacità di assorbire e integrare contingenti di immigrati che cercarono di forgiare un nuovo futuro e diventarono partecipi della la trasformazione culturale e sociale del paese latino americano.

A quel tempo, i modelli Fiat competevano con successo nel mercato argentino. Alcuni decenni più tardi e dopo la seconda guerra mondiale, Fiat iniziò un nuovo ciclo di sviluppo a livello locale basato sull’industrializzazione, con l’apertura di stabilimenti, in particolare nelle province di Córdoba, Buenos Aires e Santa Fe. Successivamente, nel 1954, furono aperti gli impianti Fiat Someca Construcciones Córdoba per la produzione di trattori, quello dei Great Diesel Engines, sempre a Ferreyra Córdoba, quello di Materfer per la fabbricazione di locomotive e autovetture per ferrovia, e contemporaneamente l’apertura di nuovi laboratori di assistenza. Oggi FCA produce in Argentina a Cordoba la berlina Cronos che per festeggiare questo importante traguardo verrà lanciata prossimamente in versione speciale.