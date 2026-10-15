Leapmotor B03X sotto i 20.000 euro: ecco prezzi, autonomia e offerte ad ottobre 2026

Leapmotor B03X punta sul prezzo per attirare chi sta pensando di passare a un SUV elettrico. Fino al 31 ottobre 2026, la Life con batteria da 39,8 kWh costa 19.900 euro, 5.000 euro in meno rispetto al listino. La promozione riguarda i clienti privati che danno un’auto in permuta o da rottamare e include una easyWallbox per la ricarica domestica.

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Chi preferisce il finanziamento può scegliere la formula LeapValue, con 7.780 euro di anticipo, 35 rate da 129 euro e una rata finale di circa 10.928 euro. Il TAN fisso è del 6,99% e il TAEG del 10,18%. Per chi restituisce o sostituisce la vettura alla scadenza, il contratto prevede un limite di 30.000 km, oltre il quale scatta un addebito di 0,10 euro al chilometro.

Leapmotor B03X: tre versioni e fino a 382 km di autonomia

Per avere più autonomia bisogna passare alla batteria da 53 kWh. In questo caso la Life viene proposta a 22.400 euro, contro i 27.400 euro di listino. La Design costa invece 24.400 euro, anziché 29.400 euro. Restano le condizioni della permuta o rottamazione e la easyWallbox inclusa.

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La differenza tra le due batterie si vede soprattutto nelle percorrenze dichiarate: 292 km WLTP per la 39,8 kWh e 382 km per la 53 kWh. Cambia anche la potenza massima di ricarica in corrente continua, rispettivamente di 100 e 133 kW. Per passare dal 10 all’80% servono 21 minuti, nelle condizioni indicate dal costruttore.

Le varianti con accumulatore da 53 kWh possono contare su 197 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Nell’abitacolo, la Life adotta sedili in tessuto Black Fabric, mentre la Design propone rivestimenti in eco-pelle Currant Black.

La B03X si è mostrata per la prima volta al pubblico europeo al Salone di Bruxelles, nel gennaio 2026. A luglio sono partiti gli ordini, seguiti a settembre dalla presentazione su strada a Marbella.

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Con 4,27 metri di lunghezza, posizione di guida rialzata e maniglie a scomparsa, cerca di conciliare gli ingombri da città con le esigenze familiari. Per Leapmotor rappresenta un altro passo nell’espansione europea al fianco di Stellantis, in una fascia di mercato dove prezzo e autonomia pesano molto nella scelta.