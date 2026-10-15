Peugeot e-T16 ed RCZ Vision potrebbero entrare a listino al più presto

Peugeot sembra avere ottime intenzioni che ruotano attorno ai due concept presentati al Salone dell’Auto di Parigi 2026, ovvero i concept e-T16 ed RCZ Vision. Ad ammettere le volontà legate a una possibile eventualità di produzione in serie di entrambi i modelli è stato il CEO del Costruttore del Leone, Alain Favey, discutendone con gli inglesi di Autocar.

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Sebbene la e-T16, che adotta un doppio propulsore elettrico per un apporto di 805 cavalli di potenza, sia stata presentata per fornire un primo sguardo alla prossima generazione di Peugeot 208, nonostante all’inizio potesse sembrare improbabile una sua produzione in serie pare che si tratti di una possibilità “tecnicamente fattibile”. Perlomeno secondo quanto ammesso dallo stesso Favey ad Autocar.

Il concept si basa infatti sulla piattaforma STLA One di Stellantis e potrebbe garantire una fattibilità particolarmente plausibile nel breve termine. Le tempistiche decisamente ristrette avanzate dal CEO di Peugeot passano persino dalla formalizzazione di un range temporale vero e proprio: “possiamo costruire quest’auto l’anno prossimo, così come la vedete qui”, ha ammesso alla testata inglese. Tecnicamente si tratterebbe di una eventualità decisamente fattibile.

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La e-T16, che riporta in auge linee e impostazione stilistica dell’iconica Peugeot 205 T16, ha visto il coinvolgimento di Peugeot Sport per lo sviluppo. Anche i dati tecnici sono alla portata di un prodotto finale coerente visto che gli 805 cavalli di potenza “sono le prestazioni che possiamo raggiungere”, ha detto ancora Favey ad Autocar. Allo stesso tempo pare lecito ipotizzare che la e-T16 potrà diventare, piuttosto, un veicolo proposto in edizione limitata e quindi in accordo con numeri totali non particolarmente elevati. Un po’ come nel caso della Renault 5 Turbo 3E.

Peugeot pensa anche di introdurre sul mercato la RCZ Vision, secondo tempistiche più “larghe” in questo caso

Accanto alla e-T16 Peugeot ha presentato anche la RCZ Vision, un ulteriore concept che riflette la volontà del costruttore nel posizionarsi verso un Segmento di mercato che includa anche modelli sportiveggianti dal design di sicuro interesse. Peugeot punta infatti verso il raggiungimento di una crescita redditizia con vendite annuali che dalle attuali 1,1 milioni di unità dovranno passare a 1,5 milioni.

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Più complesso è invece lo schema che porterebbe alla produzione della RCZ Vision. Ciò perché essendo una sportiva di proporzioni differenti, non dispone attualmente di una piattaforma utile per ospitarla al meglio. C’è poi l’incognita sull’utilizzo del pacco batterie più adatto, ancora non disponibili sul mercato. Una vera e propria “lista dei desideri”, come aggiunto da Alain Favey che ipotizza tempistiche vicine ai cinque o sei anni di attesa.

Del tutto differente rispetto a quanto ipotizzato nel caso della e-T16. C’è poi un’apertura verso un modello entry-level, non particolarmente economico ma capace di fornire valore e un design accattivante per competere con la concorrenza cinese orientata sull’ottimo rapporto qualità/prezzo.