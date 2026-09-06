Citroën C3 Aircross, a settembre si parte da 99 euro al mese: offerte su benzina, Hybrid ed elettrica

Citroën continua a puntare forte sulla nuova C3 Aircross e per settembre 2026 mette in campo tre formule diverse, pensate per chi cerca un SUV compatto senza spendere cifre troppo alte ogni mese. La proposta parte dalla versione benzina Turbo 100 con cambio manuale, passa per la Hybrid 145 automatica e arriva fino alla ë-C3 Aircross elettrica da 113 CV. Tre soluzioni molto diverse tra loro, ma tutte con rate mensili piuttosto contenute.

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Citroën C3 Aircross: in Italia tre offerte per settembre 2026

La promozione più accessibile riguarda la C3 Aircross YOU Turbo 100 Manuale. In questo caso sono previste 35 rate da 99 euro al mese, con un anticipo di 5.338 euro e una rata finale da 12.062 euro. Il TAN fisso è del 7,99 per cento, mentre il TAEG arriva all’11,23 per cento. L’offerta resta valida fino al 30 settembre 2026.

Per chi preferisce una soluzione elettrificata c’è invece la C3 Aircross PLUS Hybrid 145 Automatico. La rata sale a 129 euro al mese per 35 mesi, mentre l’anticipo è di 7.394 euro. Alla fine resta una rata da 16.684 euro. In questo caso il TAN fisso è del 5,99 per cento e il TAEG dell’8,15 per cento.

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La terza proposta riguarda la ë-C3 Aircross YOU elettrica da 113 CV. Qui Citroën propone 35 canoni da 169 euro, con un primo canone anticipato di 10.259 euro e un valore di riscatto finale di 11.955 euro. Il TAN è allo 0 per cento, mentre il TAEG si ferma al 2,14 per cento. Anche questa formula resta disponibile fino alla fine di settembre.

La nuova C3 Aircross ha cambiato parecchio rispetto al modello precedente. Ora misura 4,39 metri e può essere scelta anche in configurazione a sette posti, una caratteristica piuttosto rara nel segmento dei B-SUV. La gamma è stata allargata proprio per intercettare esigenze diverse, dal benzina tradizionale all’ibrido fino all’elettrico.

Sul mercato italiano il modello sta iniziando a guadagnare terreno. Secondo i dati Dataforce diffusi da Citroën, ad agosto 2026 la quota della C3 Aircross nel proprio segmento è cresciuta di 0,4 punti rispetto ad agosto 2025. Guardando invece al periodo gennaio-agosto, il miglioramento arriva a 1,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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Foto Stellantis

Il dato è interessante soprattutto perché arriva in una fase in cui Citroën sta crescendo nel complesso in Italia. Ad agosto il marchio ha raggiunto una quota del 3,6 per cento, con volumi in aumento del 7 per cento rispetto a un anno prima. La C3 Aircross resta ancora lontana dai numeri della sorella più piccola C3, ma il trend dei primi otto mesi del 2026 mostra che il SUV sta progressivamente rafforzando la propria presenza nel segmento.