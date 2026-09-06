Jeep Commander Overland Field Style Edition, in Giappone arriva la serie speciale con Snow Peak

Jeep ha scelto il Giappone per presentare una nuova versione speciale della Commander pensata soprattutto per chi ama viaggiare e trascorrere il tempo all’aria aperta. Si chiama Jeep Commander Overland Field Style Edition with Snow Peak ed è una serie limitata realizzata insieme al noto marchio giapponese specializzato in attrezzatura da campeggio. Il debutto commerciale è fissato per il 12 settembre 2026 presso la rete ufficiale Jeep in Giappone.

Advertisement

Jeep Commander diventa ancora più avventurosa in Giappone

La base scelta per questa edizione speciale è la Jeep Commander Overland, la versione più raffinata del SUV a sette posti. Per l’occasione il modello riceve una serie di accessori pensati per l’utilizzo outdoor, a cominciare dalle grafiche dedicate Field Style Edition e dal display mirror con funzione di registrazione integrata. Jeep propone due diversi pacchetti, entrambi sviluppati con l’idea di trasformare la Commander in una sorta di compagna ideale per i weekend lontano dalla città.

La variante più interessante è quella equipaggiata con la nuova tenda da tetto Snow Peak Field Rise. Si tratta di una struttura con telaio pneumatico, studiata per essere montata e aperta con facilità e capace di creare uno spazio per dormire direttamente sopra il veicolo. Il sistema pesa circa 51 kg e può ospitare una o due persone. La tenda arriverà sul mercato giapponese il 10 ottobre, ma la Commander speciale sarà ordinabile già dal 12 settembre.

Advertisement

Questa configurazione è proposta in Giappone a 6,6 milioni di yen ed è limitata a 50 esemplari. Jeep offre però anche una seconda versione da 6,49 milioni di yen, sempre in 50 unità, che rinuncia alla tenda Snow Peak e punta invece su un equipaggiamento più tradizionale. In questo caso troviamo roof rack con chiusura, basket rack, tendalino laterale e relativa parete. Le colorazioni previste comprendono Brilliant Black Crystal e Pearl White, con interni Tupelo Brown.

L’idea alla base del progetto è abbastanza chiara. In Giappone Jeep vuole rafforzare il legame tra Commander e il mondo del tempo libero, sfruttando anche la notorietà di Snow Peak, marchio particolarmente forte nel settore dell’outdoor. La Commander mantiene quindi il suo ruolo di SUV familiare a sette posti durante la settimana, ma con questi accessori può trasformarsi rapidamente in un mezzo pensato per campeggio, escursioni e viaggi più avventurosi.

Advertisement

Per Jeep si tratta anche di un modo diverso di valorizzare la Commander in un mercato come quello giapponese, dove il modello rappresenta una proposta piuttosto particolare all’interno della gamma. La Field Style Edition non introduce modifiche radicali alla meccanica, ma lavora soprattutto sul carattere e sull’utilizzo della vettura, puntando su un tipo di clientela che cerca un SUV spazioso ma vuole anche accessori realmente sfruttabili nel fine settimana.

La collaborazione con Snow Peak rende questa edizione ancora più specifica per il mercato giapponese e mostra come Jeep continui a utilizzare serie limitate e partnership locali per adattare alcuni dei suoi modelli alle abitudini dei diversi Paesi. In questo caso il risultato è una Commander decisamente orientata all’outdoor, senza rinunciare ai sette posti e all’impostazione più elegante tipica dell’allestimento Overland.