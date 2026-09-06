Nuova Peugeot 308, tecnologia e comfort per affrontare al meglio il ritorno alla routine

Settembre per molti vuol dire rimettere in moto la solita routine. Le vacanze sono finite, tornano gli spostamenti per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola e fare i conti con un traffico che spesso rende tutto più pesante. È proprio su questo terreno che Peugeot prova a giocare la carta della nuova 308, aggiornata nel design e nei contenuti tecnologici. L’obiettivo è semplice: rendere più piacevoli e meno stressanti anche gli spostamenti di tutti i giorni, senza rinunciare a comfort, connettività e scelta nelle motorizzazioni.

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Nuova Peugeot 308, tecnologia e comfort per la vita di tutti i giorni

Al centro dell’esperienza resta il Peugeot i-Cockpit, uno degli elementi più riconoscibili del modello. Il touchscreen centrale da 10 pollici permette di gestire le principali funzioni dell’auto, mentre gli i-Toggle virtuali possono essere personalizzati per avere subito a portata di mano ciò che si usa più spesso. Si può, ad esempio, richiamare un indirizzo frequente, modificare la temperatura o accedere rapidamente ad altre funzioni. Con i-Connect Advanced arrivano anche il mirroring wireless dello smartphone e il comando vocale “OK Peugeot”.

Nel traffico quotidiano possono tornare utili soprattutto i sistemi di assistenza alla guida. Con il pacchetto Drive Assist 2.0, la 308 mette a disposizione il cruise control adattivo con Stop & Go e il mantenimento della corsia. Sono due aiuti che possono alleggerire la guida nei rallentamenti e nei percorsi più monotoni. A seconda della versione si aggiungono anche i fari Matrix LED, il monitoraggio dell’angolo cieco a lungo raggio e l’avviso del traffico trasversale posteriore.

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Peugeot ha cercato di curare anche l’ambiente interno. Il sistema AQS controlla la qualità dell’aria che entra nell’abitacolo, mentre l’insonorizzazione e i sedili ergonomici certificati AGR, disponibili su alcune versioni, puntano a rendere più comodi sia i tragitti brevi sia quelli più lunghi.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova Peugeot 308 resta comunque la varietà della gamma. C’è ancora il diesel da 130 CV con cambio automatico, affiancato dall’Hybrid da 145 CV. Quest’ultima può percorrere fino al 50 per cento dei tragitti urbani in modalità elettrica. Per chi cerca più autonomia a zero emissioni c’è invece la Plug-in Hybrid da 195 CV, capace di arrivare fino a 85 km in elettrico.

Non manca naturalmente la Peugeot E-308, completamente elettrica, con 156 CV e un’autonomia WLTP che può raggiungere i 450 km. La versione a batteria porta con sé anche funzioni come V2L e Plug & Charge.

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La 308 continua a essere proposta sia hatchback sia SW, con gli allestimenti Style, Allure, GT e GT Exclusive. La Style offre già fari Full LED, cerchi in lega da 18 pollici e i-Cockpit, mentre salendo di livello aumentano dotazioni e tecnologia. Sulla GT Exclusive, ad esempio, troviamo rivestimenti in Alcantara, 360° Vision e sistemi di assistenza più completi.

Il restyling ha dato una rinfrescata anche al look. Sul frontale spiccano i tre artigli a LED, utilizzati come luci diurne e indicatori di direzione, mentre il Leone retroilluminato rende la vettura ancora più riconoscibile soprattutto di sera. Il risultato è una 308 che resta fedele alle sue forme più affilate, ma con un’immagine ancora più moderna e curata.