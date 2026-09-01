Alfa Romeo protagonista al Salone Nautico di Genova 2026: tutta la gamma nel Waterfront di Levante

Alfa Romeo sarà tra i protagonisti del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1° al 6 ottobre 2026. Il Biscione parteciperà alla manifestazione come Official Car, mettendo a disposizione l’intera gamma per il servizio di cortesia. A Genova ci saranno quindi Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il mondo della nautica.

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Alfa Romeo al Salone Nautico di Genova con tutta la gamma

Il Salone tornerà negli spazi del Waterfront di Levante, l’area ridisegnata da Renzo Piano che ormai fa da cornice alla manifestazione. Per sei giorni Genova diventerà uno dei punti di riferimento internazionali per cantieri, operatori del settore e appassionati, con imbarcazioni, anteprime, incontri e novità provenienti da numerosi Paesi.

La presenza di Alfa Romeo si lega bene allo spirito dell’evento. Automobili e nautica sono due mondi diversi, ma in Italia hanno spesso camminato su strade simili quando si parla di design, ricerca tecnica e attenzione per i dettagli. Da una parte ci sono le auto, dall’altra yacht e imbarcazioni, con quella componente di stile italiano che continua ad avere un forte richiamo anche fuori dai nostri confini.

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A rappresentare il marchio ci sarà l’intera gamma 2026. Alfa Romeo Junior sarà il modello più recente, affiancata da Tonale, Giulia e Stelvio. Alcune vetture verranno utilizzate durante la manifestazione per gli spostamenti degli ospiti, mentre altre saranno esposte negli spazi del Salone e potranno essere viste da vicino dal pubblico.

I numeri dell’edizione 2025 del Salone Nautico di Genova fanno capire bene la dimensione dell’appuntamento. Lo scorso anno sono arrivati circa 125.000 visitatori, con oltre 1.000 imbarcazioni esposte. I nuovi prodotti presentati erano stati 100, dei quali 90 in anteprima mondiale. Al Salone Nautico di Genova avevano partecipato aziende e operatori provenienti da 45 Paesi, mentre il programma aveva superato i 130 tra eventi e conferenze.

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Anche quest’anno il Salone manterrà la formula divisa in cinque aree: Yacht & Superyacht, Boating Discovery, Sailing World, TechTrade e Living the Sea. Un’impostazione che permette di passare dai grandi yacht alla vela, fino alla componentistica e alle tecnologie dedicate alla nautica.

Il rapporto tra Alfa Romeo e questo settore continuerà anche oltre il Salone di ottobre. Il marchio sarà infatti presente tra il 2026 e il 2027 in diversi appuntamenti organizzati da Confindustria Nautica, tra cui il Design Innovation Award, il Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela, la Convention SATEC e l’Assemblea Generale dei Soci.