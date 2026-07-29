La Ferrari F80 Aperta gira su strada camuffata

È pronta ad ampliarsi la possibilità di scelta che coinvolge la Ferrari F80. L’ipotesi discussa già da tempo e per un periodo messa anche da parte dal Costruttore del Cavallino Rampante, sembra aver trovato ora la sua forma definitiva. Sono infatti emerse le prime immagini della Ferrari F80 in versione Aperta, vista mentre si aggirava camuffata lungo le strade aperte al traffico vicine allo stabilimento produttivo di Maranello.

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Sebbene la camuffatura sia estesa su tutta la carrozzeria, emergono dei dettagli che lasciano intendere la caratterizzazione specifica per questa variante della hypercar di Maranello. Su tutti, la novità è quella che ragiona su un tetto removibile che permetterà alla hypercar di privarsi della copertura posta al di sopra dell’abitacolo, per vivere con i capelli al vento le prestazioni espresse da questo modello che si pone al top della gamma attuale di casa Ferrari. Ancora una volta anche la Ferrari F80 Aperta sarà proposta in edizione limitata; secondo le stime gli esemplari totali dovrebbero fermarsi a 499 unità, accanto alle 799 unità previste per la F80 col tetto fisso.

Le immagini della Ferrari F80 Aperta ci mostrano la hypercar pesantemente camuffata

La Ferrari F80 Aperta è stata immortalata nelle immagini di derek.photography, poi pubblicate su Instagram. La vettura appare pesantemente camuffata, sebbene si nota che la parte superiore del tetto risulta quella dotata delle modifiche maggiori. Il sistema dovrebbe prevedere la disponibilità di un pannello rimovibile manualmente per godersi appieno le caratteristiche uniche proposte dalla hypercar con una nuova caratterizzazione stilistica.

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Il sistema dovrebbe basarsi su quello già usato nel caso della LaFerrari Aperta che permetteva la rimozione del tetto, col pannello che successivamente poteva essere riposto nel bagagliaio. In questo modo si evita il ricorso ai sistemi elettrici e cinematici puntando su un approccio semplificato, ma comunque efficiente.

Accanto alla caratterizzazione specifica legata alla rimozione del tetto, la Ferrari F80 Aperta non dovrebbe introdurre altre modifiche importanti. La hypercar aperta non rinuncerà al powertrain ibrido composto dal propulsore endotermico V6 biturbo affiancato a tre motori elettrici. Da un punto di vista strettamente prestazionale non dovrebbero esserci quindi particolari novità.

Foto di derek.photography

In virtù dell’esclusività del modello, ovvero della prerogativa di proporla in edizione limitata di pochi esemplari totali, i prezzi dovrebbero garantire un incremento non di poco rispetto ai circa 3 milioni di euro utili per portarsi a casa la F80 in versione Coupé. In quel caso tutti i 799 esemplari prodotti sono stati già assegnati a clienti selezionati del costruttore di Maranello. Le tempistiche dicono che il debutto ufficiale potrebbe avvenire non prima del prossimo anno.