Alfa Romeo Junior, a luglio 2026 rate da 159 euro per l’ibrida e 199 euro per l’elettrica

Alfa Romeo anche a luglio 20267 punta forte su Alfa Romeo Junior con due nuove formule di finanziamento dedicate alle versioni ibrida ed elettrica. L’obiettivo è rendere più accessibile il SUV compatto del Biscione, lasciando ai clienti la possibilità di scegliere tra una motorizzazione tradizionale elettrificata e una proposta a zero emissioni.

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A luglio 2026 Alfa Romeo Junior è in offerta con finanziamenti da 159 euro per l’ibrida e 199 euro per l’elettrica, con dettagli e condizioni

La prima offerta riguarda la Alfa Romeo Junior Ibrida da 145 CV nell’allestimento Sprint. Il modello viene proposto con 5.000 euro di vantaggi per tutti e una rata mensile a partire da 159 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.012 euro, seguito da 35 rate dello stesso importo e da una rata finale residua di 20.963 euro.

Il TAN fisso è pari al 5,75%, mentre il TAEG raggiunge il 7,49%. La promozione è disponibile con finanziamento e grazie al contributo dei concessionari aderenti, con validità fino al 31 luglio 2026.

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La formula punta soprattutto su una rata mensile contenuta, ma richiede di valutare con attenzione l’intero impegno economico. Oltre all’anticipo, infatti, alla fine del piano resta una maxi rata significativa. Il cliente potrà quindi decidere se saldarla, rifinanziarla oppure sostituire l’auto, in base alle condizioni previste dal contratto.

Per chi preferisce passare direttamente all’elettrico, Alfa Romeo propone invece la Junior da 156 CV con una rata mensile a partire da 199 euro. In questo caso l’anticipo è molto più elevato, pari a 14.778 euro, mentre il piano comprende 35 rate e una rata finale residua di 17.348 euro.

Le condizioni finanziarie sono più leggere rispetto alla versione ibrida: il TAN fisso è del 2,99% e il TAEG del 4,67%. L’offerta è però legata alla permuta di un veicolo usato, elemento che restringe la platea dei possibili clienti.

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Le due proposte raccontano approcci diversi. Alfa Romeo Junior Ibrida si rivolge a chi cerca una guida più tradizionale, con consumi contenuti e senza cambiare le proprie abitudini di rifornimento. La versione elettrica punta invece su silenziosità, risposta immediata e costi di utilizzo potenzialmente più bassi, soprattutto per chi può ricaricare facilmente a casa o sul posto di lavoro.

Entrambe le offerte restano valide fino al 31 luglio 2026 e sono soggette alle condizioni applicate dalla rete aderente. Prima di firmare, sarà quindi importante verificare prezzo finale, servizi inclusi, eventuali spese accessorie e modalità di gestione della rata conclusiva.