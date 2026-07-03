Nuova Fiat 500, ecco come potrebbe cambiare l’icona torinese che sarà prodotta a Mirafiori dal 2030

La nuova Fiat 500 potrebbe cambiare volto in modo deciso senza perdere quella familiarità che l’ha resa un’icona. A suggerirlo è un render pubblicato nelle scorse ore su Facebook dalla pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes, realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

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Un render immagina la nuova Fiat 500: linee più moderne, interni digitali e produzione a Mirafiori dal 2030

Le immagini immaginano una nuova Fiat 500 più matura, con proporzioni più solide e un’impostazione quasi da piccola premium urbana. Il frontale conserva i fari circolari, ma li inserisce in una firma luminosa più sottile e moderna. Il cofano appare più scolpito, il parabrezza molto inclinato e il tetto nero crea un forte contrasto con la carrozzeria viola.

Anche la fiancata è più muscolosa rispetto al modello attuale. Le superfici sono pulite, le maniglie quasi a filo e i passaruota ben marcati. I grandi cerchi dal disegno aerodinamico rafforzano l’aspetto tecnologico, mentre la carrozzeria a tre porte mantiene il legame con la tradizione della 500.

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Il posteriore segue la stessa filosofia. Le luci disegnano forme rettangolari con angoli arrotondati e sono unite da una sottile fascia orizzontale. Il lunotto resta verticale, lo spoiler è ben visibile e il paraurti appare essenziale, senza elementi decorativi eccessivi.

All’interno di questa ipotetica nuova Fiat 500, il render propone un ambiente completamente digitale. Davanti al guidatore c’è un quadro strumenti compatto, mentre al centro della plancia trova spazio un grande schermo orizzontale. Il volante a due razze, i comandi del cambio sul tunnel e le finiture verdi danno all’abitacolo un’atmosfera futuristica, ma ancora semplice e giocosa.

Naturalmente non si tratta di immagini ufficiali. Questo progetto resta un render indipendente e non anticipa necessariamente il design scelto da Fiat. La futura generazione della 500, però, è stata effettivamente confermata.

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Il nuovo modello non dovrebbe arrivare prima del 2030 e sarà prodotto ancora nello stabilimento di Mirafiori, utilizzando una piattaforma completamente nuova. Per Fiat sarà un’auto fondamentale, perché dovrà sostenere il futuro industriale del marchio in Italia e dare continuità a uno dei suoi nomi più conosciuti.

Accanto alla nuova Fiat 500 avrà un ruolo altrettanto importante la futura Fiat Pandina, destinata allo stabilimento di Pomigliano d’Arco. Due modelli simbolici, due fabbriche italiane e una parte decisiva della strategia Fiat per il prossimo decennio.