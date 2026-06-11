Per la prima volta la Opel Grandland diventa auto della polizia

La nuova generazione di Opel Grandland si dimostra essere un SUV pratico e confortevole, capace di soddisfare ogni tipo di esigenza. Il SUV di punta di casa Opel ha dimostrato al recente GPEC, ovvero la Fiera sulle Attrezzature Generali che si è svolta a Lipsia, in Germania, di poter dire la sua anche in tema di sicurezza nazionale e come veicolo destinato alle forze dell’ordine.

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Per la prima volta la nuova Grandland è stata esposta in versione di auto destinata alle pattuglie delle forze dell’ordine. Il SUV è stato rivisto, in tal senso, dagli specialisti del già partner di Opel, EDAG, che hanno equipaggiato la nuova Opel Grandland con le caratterizzazioni necessarie per svolgere correttamente il servizio di pattuglia quotidiano, dai sistemi di segnalazione speciali alla predisposizione per la radio e alle pellicole adesive per identificare specificamente l’utilizzo cui il SUV viene destinato. In questo caso quelle specifiche della polizia tedesca.

La versione rivista della Opel Grandland destinata all’utilizzo nelle forze dell’ordine adotta il propulsore plug-in da 225 cavalli di potenza

Per mettere in pratica nel migliore dei modi i compiti garantiti dal nuovo equipaggiamento, la Opel Grandland nelle vesti di auto da pattuglia della polizia adotta un propulsore ibrido plug-in capace di garantire 225 cavalli di potenza e una coppia nell’ordine dei 350 Nm. La trasmissione è invece affidata a un cambio a doppia frizione elettrificato a 7 rapporti che permettono alla Opel Grandland di raggiungere i 100 km/h da fermo in 7,8 secondi, in accordo con un valore di velocità massima pari a 220 km/h.

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Proposta nell’allestimento Ultimate presentato proprio a Lipsia, i sedili Intelli-Seat Pro regolabili elettricamente su 10 posizioni, approvati col sigillo “Aktion Gesunder Rücken eV (AGR)”, permettono un ottimo contenimento anche nei cambi di marcia improvvisi tipici dell’impiego nelle forze dell’ordine. Per una visuale ottimale e una visibilità completa a 360 gradi in ogni momento del giorno e della notte. Non mancano anche i fari adattivi Intelli-Lux HD, la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi e il sistema di navigazione multimediale completo di touchscreen a colori da 16 pollici di diagonale.

Grazie alla disponibilità della livrea conforme alla normativa VESBA 2.0, la nuova Opel Grandland è immediatamente riconoscibile come veicolo della polizia, anche da lontano. Gli speciali adesivi di sicurezza, con strisce e lettere retroriflettenti e fluorescenti, garantiscono una maggiore visibilità dell’auto di pattuglia anche in condizioni di scarsa visibilità così come nel caso di situazioni meteorologiche avverse, contribuendo così a proteggere efficacemente le aree a rischio.

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Scendendo più nello specifico, la Opel Grandland per le forze dell’ordine rivista dagli specialisti di EDAG adotta anche: