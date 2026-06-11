FIAT Tris grande protagonista al Transport Evolution Summit 2026

FIAT porta in Africa un veicolo piccolo nelle dimensioni, ma pensato per rispondere a bisogni molto grandi. Ci riferiamo naturalmente a FIAT TRIS che è stato presentato da FIAT Sudafrica durante il Transport Evolution Summit 2026. È il primo mezzo del marchio dedicato alla micromobilità nel Paese e arriverà anche in alcuni mercati dell’Africa subsahariana entro la fine del 2026.

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FIAT TRIS debutta in Sudafrica come veicolo elettrico a tre ruote: compatto, agile e pensato per consegne e piccole attività urbane

L’idea alla base è semplice: nelle città sempre più affollate non serve sempre un’auto, e non tutte le consegne hanno bisogno di un furgone. Spesso, per spostarsi tra quartieri, consegnare pacchi, portare attrezzi o servire piccole attività, basta un mezzo più agile, economico e facile da usare. Fiat TRIS nasce proprio per questo spazio intermedio, sempre più importante nelle economie urbane africane.

Kabelo Rabotho, Direttore della Micromobilità di Stellantis Sudafrica, lo ha spiegato con un concetto molto concreto: la micromobilità significa scegliere il mezzo più adatto al tipo di viaggio. Si tratta di offrire una soluzione in più, soprattutto dove traffico, costi e accessibilità pesano ogni giorno sul lavoro di tante persone.

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Il nuovo FIAT TRIS è un pick-up a tre ruote completamente elettrico. È lungo solo 3,17 metri, gira in poco spazio e può muoversi facilmente anche nelle vie strette o congestionate. Nonostante le dimensioni compatte, può trasportare oltre 500 kg di carico utile, un dato che lo rende interessante per commercianti, artigiani, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.

Anche la gestione quotidiana è stata pensata per essere il più semplice possibile. Il TRIS non ha frizione né cambio, può essere ricaricato da una normale presa domestica da 220 V e non richiede un caricatore esterno. La batteria da 6,9 kWh garantisce fino a 90 km di autonomia e si ricarica dallo 0 all’80% in circa tre ore e mezza.

Fiat Tris

Con una velocità massima di 45 km/h, FIAT TRIS punta a rendere più pratici, sostenibili e accessibili gli spostamenti professionali di ogni giorno. Per FIAT, è un mezzo di lavoro. Per molte piccole attività, potrebbe diventare uno strumento concreto di crescita.