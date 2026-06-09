La Leggenda di Bassano 2026: il programma del mitico evento per auto storiche

Tutto pronto per una nuova edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto“. Il celebre evento per auto storiche, in programma dal 18 al 21 giugno, si prepara a festeggiare il suo 31° compleanno.

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Sarà ancora una volta qualcosa di speciale, in linea con la tradizione. Del resto, il Circolo Veneto Automoto d’Epoca, che organizza la manifestazione, è garanzia di qualità, anche in virtù dei 60 anni di esperienza sul campo.

Bassano del Grappa si prepara a vivere un tuffo nella magia delle nonne a quattro ruote, tra luoghi da sogno e atmosfere inebrianti. Attese al via oltre 80 auto storiche e sportive, nate a partire dagli anni ’40, unite da un design essenziale e senza fronzoli, perché pensate per essere soprattutto veloci. Il pensiero va soprattutto alle barchette da corsa, specie a quelle italiane firmate Ferrari e Maserati.

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La loro presenza scalderà i cuori degli appassionati, pronti a viverne l’insuperabile splendore. Per chi non lo sapesse, “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” è uno degli eventi internazionali più significativi del calendario per quanto riguarda le manifestazioni riservate alle auto storiche.

Nel 2026 l’appuntamento veneto celebra anche i 60 anni della nascita dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e si inserisce fra le perle del suo Circuito Tricolore, di cui fa parte. A raccontare i momenti salienti della kermesse ci penserà anche la RAI, su Radio Tutta Italiana.

Gli equipaggi, coi loro gioielli a quattro ruote, si confronteranno con il fascino dei tornanti dei passi dolomitici del Pordoi, delle Erbe, del Redebus e di Vezzena fino all’altopiano di Asiago. Le auto storiche protagoniste de “La leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” comporranno ancora una volta una sorta di museo a cielo aperto, regalando ai driver l’emozione di vivere in modo appassionante le bellezze alpine e i panorami spettacolari regalati da questa kermesse motoristica.

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Le date sono state anticipate rispetto al passato, per migliorare la fruizione della manifestazione. Si profila all’orizzonte il solito mix di fascino d’annata, bellezza, musicalità meccaniche d’eccezione. Attesi al via alcuni nomi noti. “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” 2026 darà vita ancora una volta a una miscela preziosa fra la bellezza delle auto storiche e il fascino della natura sulle Dolomiti. Diverse le nazioni rappresentate in questo viaggio di passione.

Programma “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”

Auto da sogno. Foto da profilo Facebook di “Le Leggende di Bassano”

Giovedì 18 giugno

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 verifiche sportive e consegna “welcome kit” presso: Villa Caffo Navarrini, Rossano Veneto (VI).

Trasferimento negli hotel assegnati e cena.

Venerdì 19 giugno – 170 Km

Dalle ore 8.30 alle 11.30 Verifiche Sportive presso Villa Caffo Navarrini, Rossano Veneto.

Ore 12.30 partenza da Villa Caffo Navarrini, Rossano Veneto.

Ore 14.30 arrivo prima vettura Cavalese (TN). Sosta.

Ore 16.00 arrivo prima vettura Laives.

Ore 17.00 arrivo prima vettura centro storico Bolzano.

Ore 19.30 Birreria Hopfen&Co. Cena.

Sabato 20 giugno – 208 Km

Ore 09.00 partenza centro storico Bolzano.

Ore 10.00 passaggio passo Costalunga.

Ore 10.30 passaggio Canazei.

Ore 11.00 arrivo passo Pordoi. Sosta.

Ore 12.30 passaggio San Martino in Badia.

Ore 13.00 arrivo Rifugio Utia de Borz. Sosta pranzo.

Ore 14.30 partenza Passo delle Erbe.

Ore 15.15 passaggio Gudon.

Ore 16.00 passaggio Laion.

Ore 17.30 arrivo centro storico Bolzano.

Ore 20.30 cena ristorante Mochi Bozen. Hotel Falkensteiner.

Domenica 21 giugno – 148 Km

Ore 08.30 partenza Bolzano.

Ore 10.00 passaggio Trento.

Ore 10.45 passaggio Passo Vezzena.

Ore 11.10 arrivo a Asiago. Sosta.

Ore 12.30 arrivo a Bassano del Grappa.

Ore 13.15 premiazioni c/o Chiostro Museo Civico Bassano.

Ore 14.15 pranzo e saluti a Villa Caffo Navarrini.

Fonte | La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto & ASI