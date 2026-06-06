La nuova FIAT Ulysse fa il suo debutto in Svizzera

FIAT riporta la nuova Fiat Ulysse in Svizzera e lo fa puntando su un pubblico molto concreto: famiglie che hanno bisogno di spazio, aziende che cercano un mezzo pratico e servizi di trasporto che vogliono offrire comfort senza rinunciare alla funzionalità. Con questo modello, il marchio torna in un segmento importante per il mercato svizzero, quello degli MPV, dove contano soprattutto versatilità, affidabilità e capacità di adattarsi a usi molto diversi.

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Nuova FIAT Ulysse è ora ufficialmente disponibile in Svizzera per la prima volta

La nuova FIAT Ulysse nasce con l’obiettivo di proporre un veicolo capace di accompagnare la vita quotidiana di una famiglia numerosa, ma anche di lavorare come navetta per hotel, aziende, aeroporti o servizi professionali. È proprio questa doppia anima, privata e commerciale, a renderla interessante in un Paese dove comfort, qualità costruttiva e praticità pesano molto nella scelta dell’auto.

La gamma offre due alternative. Chi percorre molti chilometri può scegliere il diesel Multijet da 2,2 litri e 180 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti. È la soluzione più tradizionale, pensata per chi viaggia spesso e cerca autonomia, fluidità e costi di gestione prevedibili. Accanto a questa versione c’è la variante elettrica, con motore da 100 kW e batteria da 75 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 350 chilometri, mentre la ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% in circa 45 minuti.

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Anche sul fronte dello spazio, la nuova FIAT Ulysse gioca una partita importante. Il modello sarà disponibile in due lunghezze: L2 da 4,98 metri e L3 da 5,33 metri. Nonostante le dimensioni generose, l’altezza di circa 1,90 metri permette di entrare in molti parcheggi multipiano e garage sotterranei, un aspetto pratico da non sottovalutare nelle città svizzere. A bordo si può scegliere una configurazione da sei a nove posti, mentre il bagagliaio può arrivare fino a 2.787 litri. Anche con la terza fila occupata resta comunque uno spazio rilevante per i bagagli.

FIAT ha diviso l’offerta in due allestimenti. Il POP guarda soprattutto a chi usa il veicolo per lavoro: flotte, servizi navetta e aziende. Propone interni robusti, soluzioni pratiche, buona connettività e sistemi di assistenza alla guida come frenata di emergenza, mantenimento della corsia e rilevamento della stanchezza. La possibilità di avere nove posti lo rende particolarmente adatto al trasporto professionale.

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La versione LA PRIMA, invece, punta su un’esperienza più ricca e confortevole. Rivestimenti in pelle, climatizzazione evoluta, porte scorrevoli elettriche, schermo da 10 pollici, navigatore, telecamera posteriore a 180 gradi e sedili anteriori con funzione massaggio alzano nettamente il livello dell’abitacolo. I sedili singoli scorrevoli su binari permettono inoltre configurazioni più eleganti, quasi da lounge.

In Svizzera, la nuova FIAT Ulysse diesel parte da 45.391 franchi in versione POP e da 52.958 franchi in allestimento LA PRIMA. La variante elettrica parte invece da 58.363 franchi e arriva a 63.768 franchi nella configurazione più completa.

A completare il pacchetto ci sono tre anni di garanzia, estendibili fino a sei, e una copertura di otto anni o 160.000 chilometri sulla batteria delle versioni elettriche.