Nuova Fiat Punto: il ritorno alle hatchback favorirà anche il suo ritorno?

Nuova Fiat Punto è un desiderio costante per molti appassionati che si augurano un giorno il suo ritorno sul mercato, cosa che purtroppo al momento non sembra rientrare nei piani della casa automobilistica torinese quanto meno nel breve e medio periodo. Le cose però si spera possano cambiare nel lungo periodo. Qualche possibilità in più potrebbe derivare dalle recenti parole del numero uno del design del gruppo Stellantis Ralph Gilles.

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Il rinnovato interesse per le hatchback certificato dal capo del design Gilles potrebbe essere una buona notizia per una nuova Fiat Punto

Come vi abbiamo infatti scritto in un nostro precedente articolo, Gilles ha anticipato che negli ultimi tempi qualcosa sembra finalmente cambiare nel mercato auto dopo che per tantissimi anni i clienti hanno puntato su SUV e crossover. Adesso sembra essere agli inizi una nuova tendenza con il ritorno nel gradimento del pubblico di berline e hatchback. Proprio questo secondo alcuni esperti del settore potrebbe essere un’ottima notizia in vista di un futuro ritorno di una nuova Fiat Punto nella gamma della casa torinese. Se ne parla da molto tempo ma come detto poc’anzi al momento nulla di concreto. Sebbene Stellantis abbia la piattaforma giusta e anche la gamma di motori già pronta, Fiat ha deciso di imboccare un’altra strada per il segmento B puntando in maniera spudorata su Fiat Grande Panda.

Ovviamente questa è la situazione nel breve e medio periodo ma le cose potrebbero cambiare dopo il 2030. Come del resto anticipato dallo stesso CEO di Fiat Olivier Francois non è da esclude in futuro il ritorno di una nuova Fiat Punto se il mercato lo richiederà. A quanto pare quel momento non è poi così lontano e dunque chissà che in futuro questo ritorno tanto discusso e chiaccherato sul web e sui social possa finalmente concretizzarsi sul serio.