Peugeot partner ufficiale del Festival Alpe d’Huez 2026

Peugeot ama il cinema. Più volte le auto a sua firma sono entrate nelle pellicole della settima arte. Anche le collaborazioni logistiche e di altra natura con quel mondo incantato non sono state rare. Adesso per la casa automobilistica francese si apre una nuova liaison, come partner ufficiale del Festival Alpe d’Huez. È la prima volta che accade con l’evento, dedicato alla commedia francese.

Ieri il via alla 29ª edizione, le cui danze proseguiranno fino a domenica 25 gennaio. Con questa collaborazione, Peugeot riafferma con forza la scelta del cinema come nuovo terreno di espressione. Le auto del “leone” accompagneranno i giurati e gli ospiti durante la rassegna, ma l’intesa andrà oltre. A saldare il legame ci pensa una sensazione comune: l’emozione.

Questa, nello specifico caso, trova un filo conduttore nel piacere regalato dal cinema e dall’auto. Il godimento, sotto forma di vibrazioni sensoriali, è uno dei valori fondamentali di Peugeot, che il marchio condivide naturalmente con la settima arte. La casa automobilistica francese, in virtù di tale connessione, punta a rafforzare il suo impegno verso coloro che contribuiscono all’influenza e al carisma del cinema francese.

La comicità è il piacere più popolare e unificante sul piccolo schermo. Il “leone” d’oltralpe la omaggia come partner ufficiale dell’unico festival cinematografico ad essa dedicato in Europa. Quello dell’Alpe d’Huez è un riferimento in quel territorio espressivo e permette ai professionisti e al grande pubblico di scoprire nuovi talenti e stelle nei film.

Come già scritto, le auto Peugeot accompagneranno gli organizzatori del festival e i menbri della giuria, presieduta quest’anno da Audrey Lamy. Per loro saranno messi a disposizione diversi veicoli elettrici ed elettrificati, che entreranno in azione come mezzi di servizio per tutta la durata dell’evento. L’intesa non si fermerà a questo. La casa francese sarà anche sponsor del Premio Pubblico 2026 del Festival dell’Alpe d’Huez.

Qui non prevalgono il glamour e l’esclusività, perché non si tratta di un appuntamento elitario. La comicità, del resto, connette e non crea barriere. Ecco perché nella sua trama il piacere della settima arte unisce i professionisti e il pubblico, ammesso liberamente alle proiezioni dei film presentati. Nel corso dell’edizione 2025, furono oltre 22 mila gli spettatori, che ebbero la possibilità di scoprire cortometraggi e lungometraggi mai visti prima. Quest’anno il rito si ripeterà, con volumi presumibilmente alti.

Gli ospiti avranno la possibilità di ammirare da vicino la nuova Peugeot 308, esposta all’ingresso del Palais des Sports, cuore pulsante della kermesse cinematografica. La partnership con l’Alpe d’Huez Film Festival rafforza l’impegno del “leone” verso la settima arte, destinato a crescere quest’anno. Ricordiamo che la casa automobilistica transalpina, nel 2025, ebbe una notevole presenza alla cerimonia dei Premi César e al Festival di Cannes. La gamma del coinvolgimento diretto, ora, pare destinata ad allargarsi, con nuove presenze e collaborazioni nel mondo dorato del cinema.

Fonte | Stellantis