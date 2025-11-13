Abarth ha svelato la 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026

In qualità di Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Abarth ha svelato una serie speciale che unisce sportività estrema e tecnologia elettrica. Durante la conferenza stampa del 10 novembre presso la sede del CONI a Roma, il marchio dello Scorpione ha presentato la 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, un modello ultra-limitato a 50 esemplari, destinato esclusivamente al mercato italiano.

Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026 è offerta al prezzo promozionale di 41.950

Questa edizione celebra i valori olimpici di sfida, innovazione e passione, reinterpretandoli nel linguaggio della mobilità elettrica ad alte prestazioni. Il progetto si ispira al concetto di “Competizione”, con componenti derivate direttamente dal motorsport, progettate da chi vive quotidianamente l’esperienza delle corse, per offrire una guida all’insegna dell’adrenalina. Elemento distintivo è il badge Milano Cortina 2026 sul montante laterale e la possibilità di una livrea bicolore con tetto nero a contrasto.

Basata sulla Abarth 600e, la vettura più potente nella storia del marchio, la Competizione Edizione Milano Cortina 2026 sviluppa 280 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. Realizzata grazie alla collaborazione tra ingegneri Abarth e Stellantis Motorsport, utilizza la piattaforma Perfo eCMP di ultima generazione. L’assetto prevede freni da gara, differenziale autobloccante e soluzioni tecniche che incarnano il DNA sportivo del marchio.

La livrea Shock Orange con tetto nero, le grafiche laterali dedicate e gli interni in Alcantara premium esprimono una perfetta sintesi di sportività e artigianalità, mentre le tecnologie di sicurezza e assistenza, tra cui sensori a 360°, Blind Spot Detection e portellone hands-free, confermano l’attenzione alla modernità. Così come i Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano un evento di innovazione e sostenibilità, la 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026 mostra la capacità di Abarth di evolvere verso l’elettrificazione, senza rinunciare al proprio spirito competitivo e alla passione per la performance estrema.